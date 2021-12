SAS: risultati di fine anno gravati dalla pandemia

SAS ha comunicato i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno. “La domanda e la vendita dei biglietti sono in aumento, ma le incertezze continuano a condizionare il ramp-up”, afferma SAS.

Nel trimestre agosto 2021 – ottobre 2021 le entrate sono pari a MSEK 5.762 (3.035). Income before tax (EBT) pari a MSEK -945 (-3.252), income before tax e voci che incidono sulla comparabilità pari a MSEK -911 (-3.024). Utile netto del periodo MSEK -744 (-2.566), utile per azione ordinaria SEK -0,12 (-4,44).

“Durante il trimestre, il numero di passeggeri è aumentato e sono stati venduti più biglietti. Le operazioni sono state ampliate per soddisfare la domanda mentre si sono aperte più destinazioni. SAS ha firmato un accordo per il pre-delivery payment financing di circa 100 milioni di dollari, a copertura di dieci aeromobili A320neo con consegne nel secondo trimestre del FY2023”, prosegue SAS.

Per l’intero anno (novembre 2020 – ottobre 2021), le entrate sono pari a MSEK 13.958 (20.513). Income before tax (EBT) pari a MSEK -6.525 (-10.097), income before tax e voci che incidono sulla comparabilità pari a MSEK -6.382 (-8.565). Utile netto del periodo MSEK -6.523 (-9.232), utile per azione ordinaria: SEK -0,94 (-21,45).

Anko van der Werff, President and CEO, afferma: “È incoraggiante notare il continuo trend positivo dell’estate, con domanda e vendita di biglietti in aumento. Tuttavia, il 2021 è stato uno degli anni più difficili nella storia dell’industria aeronautica e il futuro rimane difficile da prevedere, principalmente a causa delle sfide legate alla pandemia in corso.

La domanda dei clienti ha continuato ad aumentare durante l’ultimo trimestre dell’anno e, di conseguenza, la nostra capacità è aumentata del 43% rispetto al terzo trimestre. I passeggeri che volano con SAS sono aumentati del 73% rispetto all’ultimo trimestre e il load factor ha raggiunto circa il 60%, con un aumento di 7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, permangono incertezze sullo sviluppo della pandemia COVID-19 e la trasformazione di SAS deve continuare, per adattarsi al nuovo mercato. L’utile al lordo delle imposte si è concluso con un valore negativo di 0,9 miliardi di corone svedesi, che rappresenta un miglioramento di 0,5 miliardi di corone svedesi rispetto all’ultimo trimestre, o un miglioramento di 2,3 miliardi di corone svedesi su base annua. Le entrate totali sono aumentate del 45% rispetto al terzo trimestre, un miglioramento di circa 2,7 miliardi di corone svedesi rispetto allo scorso anno, ma ancora del 57% al di sotto del quarto trimestre del 2019, che non è stato influenzato dal COVID-19.

Le riduzioni dei costi in tutta la compagnia rimangono al centro dell’attenzione per ottimizzare la nostra capacità competitiva. Le spese operative totali durante il trimestre si sono concluse a 6,2 miliardi di corone svedesi e le entrate operative totali sono arrivate a 5,8 miliardi di corone svedesi. Le dinamiche di mercato sono cambiate sostanzialmente durante la pandemia e interessano l’intero settore aereo. Ciò richiede che SAS adotti i prossimi passi nello sviluppo del nostro modello operativo per garantire che sia efficiente in termini di costi e competitiva. Stiamo avviando le operazioni di SAS Connect da Copenaghen all’inizio del 2022 e stiamo valutando le possibilità di espandere SAS Connect e di aprire basi a Stoccolma e Oslo durante l’anno.

Stiamo anche valutando le opzioni della flotta per gestire flussi più sottili di passeggeri nella nostra rete, per assicurarci di poter offrire vantaggi competitivi, un orario interessante per i clienti e ridurre l’impatto ambientale totale.

Ora abbiamo avuto un flusso di cassa operativo positivo durante due trimestri consecutivi. Il lavoro per preservare la liquidità continua e alla fine del trimestre, la posizione di cassa era di 4,3 miliardi di corone svedesi, che è simile alla posizione di cassa di 4,4 miliardi di corone svedesi alla fine del terzo trimestre. Nel corso del trimestre, SAS ha firmato un predelivery payment financing di circa 100 milioni di dollari che coprirà il finanziamento di dieci aeromobili A320neo con consegne nel secondo trimestre del 2023. La linea di credito che è stata stabilita durante il terzo trimestre con i principali azionisti, è ancora completamente non utilizzata e prevede un solido cuscinetto di liquidità durante la fase di ripresa pandemica, qualora fosse necessario.

Quando le restrizioni e la domanda lo consentiranno, apriremo più rotte e quest’inverno voleranno più di 150 rotte verso 90 destinazioni. SAS deve rimanere agile per essere in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti nella domanda dei clienti, che sarà uno dei fattori di successo per le compagnie aeree in futuro. Come diretto risultato dell’apertura degli Stati Uniti ai viaggiatori, abbiamo aumentato il numero di voli da e per gli Stati Uniti. SAS opera negli Stati Uniti nuovi aeromobili Airbus A350, che hanno un consumo di carburante inferiore del 30% rispetto agli aeromobili che stanno sostituendo.

Continuiamo anche lo sviluppo della nostra offerta ai clienti attraverso il lavoro determinato con la digitalizzazione e la personalizzazione.

SAS è un leader globale nel settore dell’aviazione sostenibile. Siamo quindi orgogliosi di far parte di una collaborazione con Vattenfall, Shell e Lanzatech, per studiare la produzione del primo synthetic sustainable aviation fuel. Quando la piena produzione sarà operativa, potrebbe fornire a SAS fino al 25% del suo fabbisogno di sustainable aviation fuel negli anni 2030.

Restiamo cauti a causa delle incertezze prevalenti, ma vediamo che la domanda sottostante è sana una volta revocate le restrizioni, sia per i viaggi d’affari che per quelli di piacere. L’effetto a breve termine dei recenti sviluppi deve ancora essere completamente analizzato, tuttavia rimaniamo ottimisti per i periodi di punta che ci aspettano. Durante la pandemia, vediamo che la domanda di viaggi è cambiata e SAS si aspetta un numero maggiore di viaggiatori leisure e una concorrenza ancora più intensa in futuro.

Sono grato per tutto il duro lavoro che tutti i miei colleghi di SAS stanno svolgendo durante la nostra trasformazione, per garantire che le nostre performance rimangano ad alto livello e per prenderci sempre cura dei nostri clienti nel miglior modo possibile. Insieme a colleghi dedicati, un brand forte e l’eccellenza operativa, stiamo lavorando per superare questi tempi difficili”.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)