Air Canada è stata nominata Best Airline in North America per il terzo anno consecutivo da Global Traveler

Air Canada è stata nominata Best Airline in North America per il terzo anno consecutivo dai lettori di Global Traveler. La compagnia aerea ha anche vinto il premio Best Airline Cabin Cleanliness per il secondo anno consecutivo nella 18a edizione del GT Tested Reader Survey dei lettori della rivista.

Inoltre, nelle sue valutazioni annuali per il 2022, APEX ha riaffermato Air Canada come compagnia aerea globale a cinque stelle negli APEX Official Airline Ratings, in base al feedback dei clienti. Per i premi 2022, quasi un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di oltre 600 compagnie aeree di tutto il mondo utilizzando una scala a cinque stelle. Le valutazioni APEX sono state create sulla base di feedback e approfondimenti neutrali dei passeggeri raccolti attraverso la partnership di APEX con TripIt di Concur e certificati in modo indipendente da una società di revisione esterna.

“Grazie ai nostri dipendenti appassionati che hanno lavorato instancabilmente, diamo il bentornato ai nostri clienti. Senza questi dipendenti dedicati e i nostri clienti fedeli, essere riconosciuti come Global Traveler’s Best Airline in North America and Best Airline Cabin Cleanliness, così come con l’APEX’s five-star rating e con il riconoscimento Business Traveler’s Best North American Airline for International Travel, non sarebbe stato possibile”, ha affermato Lucie Guillemette, Executive Vice-President and Chief Commercial Officer at Air Canada. “La pluripremiata cultura aziendale che abbiamo costruito e coltivato negli ultimi dieci anni, radicata nella resilienza, nel lavoro di squadra e nell’empatia, è un punto di forza fondamentale. È la nostra cultura che ci ha permesso di orientarci rapidamente, mantenendo i clienti al centro di tutto abbiamo risposto alla pandemia, e questo continua. La nostra cultura positiva, combinata con l’appeal del brand iconico di Air Canada, ci consente di reinventarci per cogliere le numerose opportunità nel mercato post-COVID”.

La rivista Business Traveller ha inoltre recentemente nominato Air Canada come Best North American Airline for International Travel, votata dai suoi lettori. La compagnia aerea ha anche ottenuto l’oro in tutte e sei le categorie canadesi dello StudentUniverse’s annual student airline survey.

(Ufficio Stampa Air Canada)