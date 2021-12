News Brevi – 01.12.2021

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO VOLO DI SOCCORSO CON VELIVOLO FALCON 50 – Si è concluso il soccorso aereo effettuato con il velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino per il trasporto urgente da Alghero a Genova di una neonata di soli venti giorni. La piccola, ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, necessitava di ricevere cure specialistiche urgenti e salvavita, motivo per il quale si è reso indispensabile l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato subito disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il Falcon 50, decollato dall’Aeroporto militare di Ciampino, è atterrato ad Alghero dove è stato immediatamente effettuato l’imbarco della piccola paziente all’interno di una apposita culla termica, assistita da una équipe medica e dalla sua mamma. Il velivolo è ripartito poi alla volta di Genova, dove è atterrato intorno alle 15:30. Da qui, la neonata è stata trasferita in ambulanza presso l’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova. L’equipaggio del 31° Stormo è successivamente decollato per fare rientro a Ciampino, dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Missioni di questo tipo non possono prescindere dalla massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI GENOVA: A NATALE UNA ROTTA SPECIALE DI VUELING PER BARCELLONA – Vueling, compagnia aerea del Gruppo IAG (International Airlines Group), lancia una rotta speciale in vista del Natale. Dal 20 dicembre al 10 gennaio 2022, i passeggeri in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo potranno infatti connettersi con la città di Barcellona, hub internazionale della compagnia. Sette i voli operati nel corso delle settimane festive. A dicembre rispettivamente il lunedì 20, il giovedì 23, il lunedì 27 e il giovedì 30. A gennaio 2022 invece lunedì 3 gennaio, venerdì 7 gennaio e lunedì 10 gennaio. Per tutta la stagione invernale dall’aeroporto genovese è operativa una rotta continuativa che permette di raggiungere anche Parigi Orly, particolarmente suggestiva in questo periodo dell’anno.

L’AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI OSPITA IL TRAVELEXPO ROADSHOW – L’aeroporto di Trapani Birgi venerdì 3 dicembre, dalle 12.00 alle 15.30, ospiterà la penultima tappa dell’edizione 2021 del Travelexpo Roadshow. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di favorire occasioni di business nel mondo del turismo tra la domanda e l’offerta, è promossa da Logos srl Comunicazione e Immagine, e supportata da Airgest spa. È aperta a compagnie aeree, tour operator, agenzie di viaggio, operatori turistici professionali e associazioni di categoria. È previsto un light lunch allestito dall’Istituto Alberghiero di Erice. Per partecipare al workshop è opportuno accreditarsi su www.travelexpo.it/roadshow. Gli ospiti potranno accedere gratuitamente al parcheggio dell’aeroporto. Ingresso con green pass. Il workshop programmato venerdì 3 dicembre all’aeroporto di Trapani Birgi, dalle 12 in poi, godrà di un’anticipazione, alle ore 11, per affrontare il tema “Tutti in pista per la più lunga stagione turistica del secolo”, aperto a tutti gli operatori pubblici e privati che, a diverso titolo, concorrono allo sviluppo del territorio. Un tema anticipato a Travelexpo e sempre attuale, nonostante il persistere della crisi pandemica da contrastare sia sul piano della prevenzione sanitaria che di quella psicologica a tutela di quella ripresa economica auspicata ma che va anche governata. Per aderire ad Adv a porte aperte è sufficiente compilare il form a questo link https://www.travelexpo.it/form-advpp. Accanto ai tradizionali workshop, sono state previste delle occasioni di confronto B2B con gli operatori turistici del territorio per discutere sulle possibili strategie da adottare per il futuro. “La stagione turistica appena trascorsa ha fatto registrare la ripresa del turismo individuale, mentre stenta la ripartenza per il turismo organizzato, ancora troppo dipendente dai “corridoi turistici”, sia in outgoing che in incoming, particolarmente dalle aree nordamericane ed asiatiche oltre che dall’Europa. Le prossime festività costituiranno così un banco di prova sull’andamento turistico”, commenta Toti Piscopo, patron dell’evento.

ANSV RICEVE IN VISITA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha ricevuto, oggi 1° dicembre, in visita istituzionale, il Presidente della IV Commissione difesa della Camera dei deputati, On. Gianluca Rizzo. L’On. Rizzo è stato accolto dal Prof. Bruno Franchi, Presidente dell’ANSV, che ha illustrato dettagliatamente i compiti istituzionali e l’attività operativa dell’Ente, soffermandosi anche sui positivi rapporti sinergici in essere tra la stessa ANSV e l’Aeronautica militare. Nel corso dell’incontro il Presidente Rizzo ha visitato i laboratori tecnologici dell’ANSV, dedicando grande attenzione alle modalità seguite per la decodifica e l’analisi dei dati dei registratori di volo (le cosiddette “scatole nere”); molto interesse ha manifestato anche per il supporto fornito dai laboratori tecnologici dell’ANSV ad autorità investigative straniere, nonché, laddove possibile, alle Forze armate italiane nel caso di eventi in cui siano coinvolti aeromobili militari. Il Presidente Rizzo, prima di congedarsi, ha manifestato il più vivo apprezzamento per l’attività dell’ANSV e il proprio orgoglio per questa dinamica ed efficiente realtà italiana, di cui, in particolare, ha constatato la “altissima capacità investigativa al servizio della sicurezza del volo”.

EUROWINGS 100.000 FREE MIDDLE SEAT VENDUTI – Eurowings si sta assumendo la responsabilità, in conformità con la sua promessa al cliente “WeCare”, di garantire che i suoi passeggeri raggiungano la loro destinazione in modo particolarmente sicuro, anche nella quarta ondata della pandemia Covid. “Il posto centrale gratuito per maggiore comfort o distanza personale dagli altri passeggeri, che può essere prenotato come aggiunta al volo per 10 euro, è stato venduto per la 100.000esima volta questa settimana – un traguardo speciale: corrisponde al numero di posti su quasi 600 aeromobili Airbus A320 completamente occupati. La rotta più popolare per prenotare un posto intermedio gratuito è il volo Eurowings da Düsseldorf a Palma di Maiorca. Ai passeggeri di Eurowings piace anche aggiungere comfort e distanza extra alla loro prenotazione sulle rotte da Amburgo e Colonia/Bonn a Palma. Eurowings è stata la prima compagnia aerea tedesca a introdurre questo servizio nell’estate 2020. Da allora, i free middle seats, che in precedenza erano solo una parte della tariffa BIZclass, possono essere prenotati anche nelle file più indietro, in base alla disponibilità. L’offerta è valida su tutte le rotte Eurowings in Europa. La salute e la sicurezza dei passeggeri e dipendenti è la massima priorità di Eurowings, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una pandemia. Grazie a un concetto di igiene leader del settore, che le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno introdotto all’inizio della pandemia e che hanno continuato a sviluppare, il volo sicuro rimane possibile. Con un intero pacchetto di misure, Eurowings e Lufthansa assicurano che l’aereo rimanga il mezzo di trasporto più sicuro di tutti, anche durante una pandemia. L’assicurazione Covid garantisce flessibilità e rende possibile viaggiare senza pensieri in tempi incerti: i clienti che scelgono un’assicurazione viaggio Eurowings a loro scelta beneficiano automaticamente della protezione viaggio Covid inclusa. Insieme al suo partner assicurativo HanseMerkur, la compagnia aerea offre ai suoi clienti due pacchetti assicurativi prenotabili direttamente con il volo. Oltre all’assicurazione Covid, che offre la massima protezione a destinazione, i clienti Eurowings continuano a beneficiare di opzioni di cambio di prenotazione flessibili e di una general return flight guarantee”, afferma Eurowings.

LA RASSEGNA ‘IN VIAGGIO VERSO’ DELLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY PROSEGUE IL 3 DICEMBRE CON LA RAGAZZA DEI COLORI DI CRISTINA CABONI – Un nuovo e appassionante appuntamento negli spazi della biblioteca aeroportuale: alle 18.30 di venerdì 3 dicembre Cristina Caboni presenterà il suo ultimo libro, La ragazza dei colori, edito da Garzanti. L’incontro con l’autrice, organizzato in collaborazione con la Fondazione di Ricerca ‘Giuseppe Siotto’ e la Scuola Baskerville di editoria e scrittura, verrà moderato dal giornalista Fabio Marcello. Come nei precedenti eventi di ‘IN VIAGGIO VERSO’, la presentazione dell’opera sarà il punto di partenza per una conversazione che condurrà il pubblico attraverso emozioni, immagini e suggestioni, in un vero e proprio viaggio interiore. Cristina Caboni, giunta ormai al suo settimo romanzo, sarà ospite della Cagliari Airport Library per promuovere, insieme al suo libro, una visione di lettura e di cultura che, grazie alla condivisione, prende idealmente il volo dall’aeroporto per atterrare su concetti, idee e spazi ogni volta diversi e interessanti. Per partire ‘IN VIAGGIO VERSO La ragazza dei colori’ con Cristina Caboni occorre solo scrivere all’indirizzo library@cagliariairport.it indicando nome, cognome, numero di telefono e posti richiesti totali: l’evento è aperto a tutti e gratuito.

IBERIA: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COLLABORAZIONE CON GETTING GREENER – Iberia e Getting Greener hanno già completato l’installazione del più grande impianto di autoconsumo tra le società o gruppi Ibex 35, che genererà 80 milioni di chilowattora, l’equivalente del consumo di 800 abitazioni. Nello specifico, questo primo impianto di autoconsumo è stato installato sul tetto dell’officina motori, 10.000 metri quadrati con 2.000 kWp in campo solare che produrrà circa 2,7 milioni di kWh/anno, il che significa 32.000 tonnellate di CO2 in meno durante la vita del progetto. Per l’installazione sono stati messi in funzione 5.650 moduli di pannelli solari da 340 Wp, 14 inverter, 6 km di tubi in alluminio, 11 km di struttura in alluminio e acciaio, 2000 punti di ancoraggio e oltre 25 km di cavi. Inoltre, Getting Greener ha implementato un sistema remoto per monitorare la struttura, che avrà accesso alle informazioni in tempo reale e sarà in grado di condividerle con i dipendenti che lavorano negli edifici e i visitatori delle strutture. Con questo primo impianto fotovoltaico, Iberia e Getting Greener compiono il primo passo di un progetto di efficienza energetica presso le strutture della compagnia aerea La Muñoza che costerà più di 12 milioni di euro e che Iberia pagherà con i risparmi ottenuti nelle sue strutture, che proteggerà la liquidità della società. Questo ambizioso piano raggiungerà un totale di 10 MW di potenza nei prossimi tre anni, con un’installazione di 50.000 metri quadrati e una produzione di oltre 13 milioni di kWh, pari al consumo di oltre 4.000 abitazioni. Iberia e Getting Greener stanno già lavorando alla seconda fase del progetto, con l’estensione di questo impianto al tetto dell’hangar 6 e delle officine generali, che significherà altri 15.000 metri quadrati aggiuntivi e la generazione di un totale di 14.000.000 di chilowattora al termine del progetto. Ciò significherà più di 3 MW di potenza, con una produzione che supererà i 4 milioni di kwh, pari al consumo di 1.200 abitazioni.

SAAB ESPANDE LA COOPERAZIONE NELLA GLSDB CAMPAIGN – Saab ha stipulato un Memorandum of Understanding (MoU) con Nammo e Nordic Shelter per supportare la campagna GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) in corso. Il nuovo accordo è stato annunciato durante la firma del 23 novembre 2021 a Oslo, Norvegia. Nammo contribuirà con la sua esperienza nello sviluppo e nella produzione di rocket motor come parte del sottosistema di propulsione GLSDB. Nordic Shelter offre le conoscenze e l’esperienza necessarie per lo sviluppo e la produzione di un lanciatore GLSDB modulare, basato su un 20-foot ISO-container appositamente costruito. “Con Nammo e Nordic Shelter come parte del team, abbiamo due grandi aziende norvegesi che possono beneficiare delle future prospettive di esportazione, mentre prestano la loro esperienza per rendere GLSDB una soluzione ancora più avvincente. La portata del sistema, la sua copertura e precisione a 360°, con la possibilità di utilizzare una discrete launcher configuration, rendono GLSDB unico tra gli artillery systems”, afferma Görgen Johansson, Head of Saab’s business area Dynamics. GLSDB è un long range, precision artillery system sviluppato da Saab e Boeing.

QANTAS: RITORNA L’ONLINE POINTS AUCTION – Qantas Frequent Flyer ha annunciato una seconda online Points Auction, che offre ai membri l’opportunità di utilizzare i punti Qantas per fare offerte su esperienze uniche ed esclusive. Dieci articoli andranno all’asta per nove giorni, offrendo ai frequent flyer la possibilità di utilizzare i loro punti. Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “La risposta della nostra prima asta è stata fenomenale. Abbiamo visto i nostri frequent flyer abbracciare davvero l’opportunità di utilizzare i loro punti per regalare a se stessi e ai propri cari esperienze uniche”.

HOLIDAY TRAVEL WEEK DA RECORD PER DELTA – Delta ha operato una holiday travel week senza intoppi per oltre 3,6 milioni di clienti, con la compagnia aerea che ha stabilito un record dopo la crisi per un single day on Sunday. I 3,6 milioni di clienti hanno viaggiato su più di 32.000 voli dal 21 al 28 novembre. Domenica 28 novembre ha visto il volume più alto, con 534.000 passeggeri che hanno viaggiato su oltre 2.700 voli. “Dato che molti clienti tornano a viaggiare per la prima volta, stanno sperimentando le nostre prestazioni e il servizio superiori per cui le persone Delta sono famose, per dare il via a quella che è un’altra stagione di viaggi impegnativa”, ha affermato John Laughter, E.V.P. and Chief of Operations.

ROLLS-ROYCE ESTENDE IL TBO DEI MOTORI MTU SERIES 4000 – Rolls-Royce sta introducendo tempi di funzionamento notevolmente estesi fino a 96.000 ore tra le revisioni (TBO) per l’ultima generazione dei suoi motori mtu Series 4000. In generale, tutti i motori dell’ultima generazione mtu Series 4000 possono ora funzionare fino a 25 anni prima di aver bisogno di una revisione importante, a seconda della durata e dell’intensità di utilizzo. Sono sette anni in più tra le revisioni rispetto a quanto raccomandato in precedenza. La business unit Rolls-Royce Power Systems, con il suo marchio di prodotti e soluzioni mtu, è pioniera nelle soluzioni di propulsione e alimentazione rispettose del clima.

AIR FRANCE IMPEGNATA NELLA GIORNATA MONDIALE CONRO L’AIDS – Il 1° dicembre, Giornata mondiale contro l’AIDS, Air France riafferma il proprio impegno e sostegno a Personn’ailes, l’associazione LGBTQ+ della compagnia. Anche quest’anno l’associazione intensifica le azioni di sensibilizzazione e prevenzione all’interno della compagnia. Sono operativi voli speciali per Cayenne (Guyana), Roma (Italia) e Lisbona (Portogallo). A bordo verranno consegnati ad ogni cliente dei distintivi “fiocco rosso”, emblema della lotta all’AIDS e della solidarietà con tutti coloro che convivono con la malattia, insieme a volantini che illustrano le azioni dell’associazione. Fino al 17 dicembre, tutto il personale in prima linea di Air France che lo desidera potrà indossare questo distintivo “nastro rosso” sulle proprie divise per mostrare la propria solidarietà. Ci sarà anche un appello per le donazioni a Personn’ailes per sostenere le azioni dell’associazione AIDES e raccogliere fondi.