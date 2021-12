Emirates riporta l’A380 sulla tratta Milano – New York

Da oggi, 1° dicembre 2021, l’Airbus 380, modello “simbolo” della flotta di Emirates, è tornato ad operare sulla rotta Milano Malpensa – New York, con voli giornalieri. La compagnia aerea sta impiegando gradualmente e responsabilmente i suoi velivoli in accordo con la domanda dei passeggeri. Grazie alla riapertura dei confini degli Stati Uniti ai turisti, inclusi i viaggiatori internazionali dall’Europa, Emirates sta ottimizzando le sue operazioni per venire incontro alla domanda crescente di viaggi in entrata e in uscita dall’Italia.

Emirates utilizza l’A380 sul suo servizio giornaliero EK205/206. Il volo EK205 parte da Milano Malpensa alle 15:40 e arriva a New York alle 19:00. Il volo di ritorno, l’EK206, parte da New York alle 23:00 e arriva a Milano alle 12:35 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali.

Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia, ha dichiarato: “Emirates è l’unica compagnia aerea ad operare in Italia con l’A380. Stiamo già utilizzando l’A380 sui voli tra Milano e Dubai e siamo davvero entusiasti di riportare il nostro iconico aereo su una delle rotte più popolari per i viaggiatori italiani: la Milano – New York. Siamo fiduciosi che con la maggiore capacità di posti dell’A380 e i suoi servizi unici, saremo in grado di soddisfare la domanda sempre crescente di voli verso gli Stati Uniti”.

Il velivolo a due piani offre 519 posti in una configurazione a tre classi, con 429 posti in Economy Class, 76 posti in Business Class e 14 posti in First Class.

L’esperienza dell’A380 di Emirates è una delle preferite dagli appassionati di viaggi, amata per i posti con spazio extra per le gambe e il comfort, per gli schermi più grandi del settore in tutte le classi, che permettono di vedere l’ampia selezione di contenuti del pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo, ice. I clienti che viaggiano in classi premium continuano a preferirlo per le sue esperienze esclusive, come la famosa Lounge di bordo, i sedili completamente reclinabili in Business Class, nonché le suite private di First Class e la Shower Spa.

Emirates continua a concentrarsi sull’eliminazione dello stress di viaggio e ha guidato l’industria nel proteggere la salute dei propri clienti, per garantire una sensazione di sicurezza e fiducia quando si decide di volare. I clienti Emirates viaggiano con la certezza che le più recenti misure di salute e sicurezza sono in atto in ogni fase del viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless per facilitare il passaggio attraverso l’aeroporto di Dubai.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

I viaggiatori sono incoraggiati a controllare le più recenti restrizioni di viaggio governative nel paese di partenza e ad assicurarsi di rispettare i requisiti di viaggio della loro destinazione.

Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso per i viaggiatori internazionali a Dubai visitare: https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)