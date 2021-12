oneworld votata come Best Airline Alliance dai Global Traveler readers per il 12° anno consecutivo

L’alleanza oneworld® è stata nuovamente nominata Best Airline Alliance ai Global Traveler 18th annual GT Tested Reader Survey awards, vincendo il titolo per il dodicesimo anno consecutivo.

I GT Tested Reader Survey awards riconoscono i migliori fornitori di servizi di viaggio, votati dai lettori della rivista Global Traveler. I vincitori di quest’anno saranno premiati in occasione di un ricevimento di gala il 14 dicembre al The Peninsula Beverly Hills di Los Angeles, dove Maria Krasilnikova-McKinnon, Director of Global Brand, Marketing and Loyalty di oneworld, accetterà il premio per conto di oneworld.

Le compagnie aeree associate a oneworld sono state anch’esse nominate vincitrici dei GT Tested Reader Survey awards, comprese vittorie ripetute in diverse categorie.

Alaska Airlines, la più recente compagnia aerea membro di oneworld, ha vinto nella categoria Outstanding Diversity & Inclusion in Travel (Airline). La Alaska Airlines Visa Signature card from Bank of America ha ricevuto due premi: Best Frequent Flyer Affinity Credit Card (per il decimo anno consecutivo) e Best Frequent Flyer Affinity Credit Card Benefits (per il terzo anno consecutivo).

American Airlines, membro fondatore di oneworld, è stata nominata Best Airline for Domestic First Class per il settimo anno consecutivo. American Airlines AAdvantage Executive Platinum ha vinto per il premio come Best Frequent Flyer Elite-Level Program e AA.com ha ricevuto il premio come Best Airline Website.

Royal Air Maroc, che è entrata a far parte di oneworld nel 2020 come primo membro a pieno titolo dell’alleanza nel continente africano, è stata nominata Best Airline in Africa.

La vittoria di oneworld nel GT Tested Reader Survey corona una serie di premi per l’alleanza globale. A settembre, oneworld è stata nominata World’s Best Airline Alliance da Skytrax. Questo è stato seguito dalla vittoria di Oneworld come Best Airline Alliance nei Best in Business Travel Awards by Business Traveler USA, annunciata a novembre. Più di recente, oneworld ha ricevuto il premio Best Airline Alliance nei Business Traveller UK awards.

Akbar Al Baker, oneworld Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, afferma: “Ciò a cui stiamo assistendo è una chiara tendenza in cui i passeggeri di tutto il mondo riconoscono costantemente l’alleanza oneworld come la migliore alleanza aerea. Questo premio rende omaggio alla determinazione delle nostre compagnie aeree associate nel fornire ai passeggeri un’esperienza senza precedenti, soprattutto perché il nostro settore supera il periodo più arduo della storia dell’aviazione. A nome delle compagnie aeree membri di oneworld, è per me un grande piacere ringraziare i lettori della rivista Global Traveler per averci affidato questo riconoscimento”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Mentre l’anno volge al termine, siamo onorati di essere nuovamente nominati come l’alleanza di compagnie aeree preferita dai lettori di Global Traveller, di cui apprezziamo profondamente il supporto. I premi ricevuti da oneworld negli ultimi mesi continuano a dimostrare l’eccezionale servizio clienti mostrato dalle nostre compagnie aeree associate, nonostante i recenti tempi difficili”.

(Ufficio Stampa oneworld)