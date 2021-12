ITA Airways conferma l’ordine per 28 aeromobili della Famiglia Airbus

ITA Airways, il nuovo vettore di bandiera italiano, ha confermato un ordine con Airbus per 28 aeromobili, tra cui sette A220, 11 A320neo e 10 A330neo, l’ultima versione del popolare aeromobile widebody A330. L’ordine conferma il Memorandum of Understanding (MOU) annunciato il 30 settembre 2021. Inoltre, il vettore proseguirà i propri piani siglando accordi di leasing per aeromobili A350, così da completare l’ammodernamento della propria flotta.

Alfredo Altavilla, Presidente Esecutivo di ITA Airways, ha affermato: “Oggi la partnership strategica con Airbus compie un passo importante e siamo soddisfatti di aver sancito il patto che avevamo stretto lo scorso settembre. Oltre a questo accordo sono emerse ulteriori e nuove possibilità di collaborazione, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici del settore aereo e la digitalizzazione, dove Airbus è leader nel Mercato. Tutto questo rientra tra le azioni tese a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità ambientale”.

“Siamo molto orgogliosi di collaborare con ITA Airways, costruendo il futuro a lungo termine del vettore con gli aeromobili Airbus più efficienti e di ultima tecnologia, sostenendo il suo obiettivo commerciale di sviluppare la propria rete in Europa e a livello internazionale nel modo più sostenibile”, ha detto Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus e Head of Airbus International.

Questi nuovi aeromobili Airbus amplieranno la flotta iniziale di ITA Airways con aeromobili di ultima generazione, con migliori performance ambientali, dotati delle tecnologie più avanzate e di cabine all’avanguardia, per garantire la massima efficienza operativa per il vettore e il miglior comfort per i viaggiatori.

“L’A220 è l’unico aeromobile costruito appositamente per il 100-150 seat market e riunisce un’aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e i motori turbofan Pratt & Whitney di ultima generazione. Con un range fino a 3.450 nm (6.390 km), l’A220 offre ai vettori una maggiore flessibilità operativa. L’A220 offre fino al 25% in meno di consumo di carburante e di emissioni di CO2 per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, il 50% in meno di emissioni di NOx rispetto agli standard industriali. Inoltre, l’impronta acustica dell’aeromobile è ridotta del 50% rispetto alla generazione precedente, rendendo l’A220 un buon vicino intorno agli aeroporti”, afferma Airbus.

“La Famiglia A320neo è la Famiglia di aeromobili a corridoio singolo più venduta al mondo. L’A320neo offre agli operatori una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. La Famiglia A320neo incorpora le tecnologie più recenti, compresi motori di nuova generazione e i dispositivi alari Sharklets. La Airbus A320neo Family offre un comfort ineguagliabile in tutte le classi e i sedili larghi 18 pollici come standard in economy”, prosegue Airbus.

“L’Airbus A330neo è un vero aeromobile di nuova generazione, basato sulle caratteristiche della A330 Family e sviluppato con l’ultima tecnologia dell’A350. Dotato di una coinvolgente Airspace cabin, l’A330neo offre un’esperienza unica ai passeggeri, con sistemi di intrattenimento a bordo e connettività di ultima generazione. Dotato dei più recenti motori Rolls-Royce Trent 7000 e di una nuova ala con una maggiore apertura e winglets ispirate all’A350, l’A330neo offre anche un livello di efficienza senza precedenti, con un consumo di carburante per posto inferiore del 25% rispetto ai concorrenti della generazione precedente. Grazie alla sua mid-sized capacity su misura e alla sua eccellente range versatility, l’A330neo è considerato l’aeromobile ideale per sostenere gli operatori nella loro ripresa post-COVID-19″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – ITA Airways – Photo Credits: Airbus)