Primo evento ICAO sulla promozione di un approccio internazionale comune al sostegno delle vittime di incidenti aerei

L’ICAO ha convocato oggi il suo primo Symposium on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families, fornendo un’importante piattaforma per migliorare la cooperazione globale verso la loro cura.

L’evento di tre giorni è ospitato dalla Spagna, a Las Palmas e ha visto la partecipazione del Secretary General for Transport and Mobility (MITMA), María José Rallo, del Director General of Civil Aviation, Raúl Medina Caballero, del Representative on the ICAO Council, Víctor M. Aguado. Oltre a personalità del Government of the Canary Islands and Grand Council of Las Palmas de Gran Canaria, partecipano l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar e altri ICAO officials and experts.

Nel suo discorso di benvenuto, Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President, ha osservato: “Il rispetto per le vittime di incidenti dell’aviazione civile e il benessere mentale, fisico e spirituale delle loro famiglie è di fondamentale importanza per ICAO. Lavoriamo diligentemente per garantire che queste esigenze siano considerate e accolte dagli Stati”.

Il Segretario Generale Salazar nel frattempo ha sottolineato nel suo discorso di apertura che “La sicurezza aerea è un incredibile lavoro di squadra, ma questa stessa cooperazione deve essere diretta anche a garantire i diritti delle vittime di incidenti e delle loro famiglie all’indomani di questi tragici eventi”.

L’ICAO ha pubblicato per la prima volta una guida sull’assistenza alle famiglie nel 2001 e nel 2013 ha pubblicato la ICAO Policy on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families e un manuale di accompagnamento. L’argomento è stato anche formalmente riconosciuto dai paesi nelle assemblee dell’ICAO, nel 2013 e nel 2016, e considerato da una sessione speciale della 13th ICAO Air Navigation Conference nel 2018.

All’inizio di quest’anno il Consiglio ICAO ha tenuto un’ulteriore riunione sull’argomento con l’Air Crash Victims’ Families’ Federation International (ACVFFI), e in uno sviluppo correlato, il gruppo di facilitazione dell’ICAO ha recentemente raccomandato che le priorità associate siano sancite in uno standard completo ICAO, al fine di garantire maggiore conformità e allineamento internazionali.

Oltre al Simposio ora in corso, ICAO sta attualmente sviluppando un corso di formazione per aiutare i paesi a definire leggi, regolamenti e piani appropriati per l’assistenza familiare.

Sciacchitano ha anche annunciato all’evento che il Consiglio ICAO ha recentemente approvato l’istituzione del 20 febbraio come nuova giornata internazionale per la commemorazione delle vite perse a causa di incidenti aerei.

Entrambi i leader ICAO hanno riconosciuto l’inestimabile dedizione e il contributo della Air Crash Victims’ Families’ Federation International alla definizione di priorità internazionale di questi problemi e hanno espresso il profondo apprezzamento dell’ICAO ai governi della Spagna e delle Isole Canarie per aver reso possibile l’evento.

Anche ENAC è intervenuta all’evento, leggi qui l’articolo.

(Ufficio Stampa ICAO)