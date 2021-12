KLM riceve il World Class Award come migliore compagnia aerea per i passeggeri

KLM ha ricevuto il premio APEX World Class 2022. Si tratta di un nuovo premio APEX e della categoria più alta dei premi globali per il settore delle compagnie aeree. Rappresenta un riconoscimento dei risultati ottenuti in aree quali la sicurezza, il benessere e la sostenibilità.

“Negli ultimi 20 mesi sono stati messi in evidenza nuovi valori che sono sempre più importanti per i clienti. L’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’esperienza complessiva del cliente è aumentata fortemente, così come l’importanza di un viaggio responsabile e sostenibile. Con il World Class Award, APEX (Airline Passenger Experience Association) misura e valuta le compagnie aeree rispetto ai nuovi parametri di riferimento sull’esperienza del cliente utilizzando un audit dei dati ancora più ampio e completo. Oltre alla sicurezza, al benessere e alla sostenibilità, vengono fissati standard elevati anche per il servizio, il comfort, la ristorazione e le prestazioni”, afferma KLM.

“Siamo onorati e orgogliosi di ricevere questo World Class Award. Negli ultimi due anni abbiamo fatto tutto il possibile per trasportare i nostri passeggeri nel modo più sicuro, sostenibile e confortevole possibile – dall’inizio del loro viaggio fino all’arrivo a destinazione. Il fatto che i nostri passeggeri lo apprezzino così tanto rende questo premio ancora più speciale. Inoltre i clienti si aspettano anche che le nostre operazioni siano il più possibile verdi e sostenibili. Questo premio è, soprattutto, un enorme complimento a tutti i nostri dipendenti, che hanno continuato a lavorare così duramente con grande dedizione e passione durante questi tempi difficili. Questo riconoscimento offre anche un incoraggiamento al personale di KLM in tutto il mondo a continuare il buon lavoro per raggiungere una ripresa sostenibile”, afferma Boet Kreiken – Executive Vice President Customer Experience KLM.

APEX è la più grande organizzazione internazionale dell’aviazione che esamina l’esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree. Ha sviluppato una rinomata organizzazione di ricerca e valutazione in questo campo. Il World Class Award viene assegnato per la prima volta quest’anno a sette compagnie aeree: KLM, Singapore Airlines, Japan Airlines, Emirates, Saudia, Qatar Airways e Turkish Airlines.

Air France-KLM e Travelport raggiungono un accordo su NDC distribution

Inoltre, Air France-KLM e Travelport, leader mondiale nel travel retail, hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo commerciale per consentire la distribuzione dei contenuti NDC del gruppo aereo tramite Travelport+, la piattaforma di distribuzione di contenuti e travel retail di nuova generazione di Travelport. Gli agenti devono firmare accordi di accesso bilaterale con Air France-KLM e Travelport per poter accedere ai contenuti e ai servizi NDC del Gruppo tramite Travelport+.

Pieter Bootsma, Chief Revenue Officer di Air France-KLM, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la nostra cooperazione con Travelport per rendere i nostri contenuti e servizi NDC accessibili tramite Travelport+. Questo è un passo importante nella nostra strategia di distribuzione, che completa la nostra rete di distribuzione NDC esistente. NDC è un’innovazione chiave per Air France-KLM in quanto consente ai nostri clienti di beneficiare di offerte più attraenti e personalizzate, come prezzi continui e pacchetti su misura. È un eccezionale passo tecnologico che apre nuove prospettive di vendita al dettaglio in futuro”.

Jason Clarke, Chief Commercial Officer – Travel Partners di Travelport, ha dichiarato: “Si tratta di un accordo innovativo che massimizza veramente il valore sia per Air France-KLM che per la comunità globale di agenzie di viaggio di Travelport, in particolare quelle con un livello più elevato di esigenze di servizio. Siamo rafforzando la nostra partnership di lunga data con Air France-KLM e siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti i contenuti NDC differenziati del gruppo aereo insieme ai contenuti tradizionali”. I contenuti NDC verranno lanciati su Travelport+ a partire dall’inizio del 2022, con caratteristiche e funzionalità da aggiungere progressivamente.

