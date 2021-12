Norwegian sigla un accordo per il leasing di due Boeing 737 MAX 8

Norwegian continua a far crescere in modo selettivo la propria flotta di aeromobili e annuncia di aver stipulato un accordo per il leasing di due Boeing 737 MAX 8.

“Questo accordo è un passo importante nel piano di Norwegian per costruire una flotta efficiente e moderna per il futuro. La flessibilità del “power-by-the-hour” ci consentirà di gestire la nostra capacità durante la bassa stagione adattandola alle variazioni della domanda stagionale”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

La consegna inizierà a breve per consentire a Norwegian di soddisfare il programma di volo annunciato per l’estate 2022, con circa 270 rotte.

“La durata del leasing di ciascun aeromobile è di nove anni. L’accordo include accordi “power-by-the-hour” (PBH) per entrambe le stagioni invernali IATA 2021/22 e 2022/23, offrendo a Norwegian la flessibilità necessaria per gestire la capacità durante la bassa stagione. Infine, Norwegian ha la possibilità, in base all’accordo, di sostituire il velivolo 737 MAX 8 in questione con new technology narrow-body aircraft di Airbus. Il lessor gode di buona reputazione e ha una relazione di lunga data con Norwegian. La transazione consentirà a Norwegian di continuare a concentrarsi sull’offerta delle opzioni di viaggio più rispettose dell’ambiente per i nostri clienti”, afferma Norwegian.

Norvegian inoltre comunica che ha convertito nuovi Capital Perpetual Bonds. I New Capital Perpetual Bonds sono stati emessi come parte dell’aumento di capitale previsto nell’ambito dello schema di accordo per la ristrutturazione finanziaria della compagnia e di alcune delle sue controllate irlandesi, che è stato attuato il 26 maggio 2021 attraverso un processo di esame irlandese e un processo di ricostruzione.

Il capitale sociale della compagnia è aumentato di NOK 89.048,50 mediante emissione di 890.485 nuove azioni. Il nuovo capitale sociale è di NOK 92.851.849,60 suddiviso in 928.518.496 azioni, ciascuna del valore nominale di NOK 0,10.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)