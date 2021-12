Wizz Air presenta la chatbot di Facebook Messenger per il servizio clienti

Wizz Air ha annunciato che il suo chatbot, l’assistente virtuale Amelia, è ora disponibile anche su Facebook Messenger. Grazie ad Amelia, tutti i passeggeri potranno richiedere informazioni in maniera facile e veloce, oltre a gestire più tutti i dettagli del proprio volo.

Ribattezzato in onore di Amelia Earhart, nota aviatrice americana e prima donna a volare da sola sopra l’Oceano Atlantico, il chatbot di Wizz Air su Facebook Messenger è il nuovo canale a cui i clienti potranno rivolgersi per fare domande sulle loro prenotazioni, sullo stato dei voli e sui prodotti e servizi offerti da Wizz Air. Per interagire con Amelia, sarà sufficiente inviare un direct sulla pagina Facebook di Wizz Air, o cercare Wizz Air all’interno di Messenger. L’assistente virtuale è disponibile in inglese, italiano e tedesco anche su diverse pagine del sito wizzair.com ed è il modo più veloce e semplice per ottenere risposte direttamente dalla compagnia aerea.

Andras Rado, portavoce del gruppo Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti un altro strumento per contattarci in merito a prenotazioni, informazioni sui voli e per ricevere maggiori dettagli su prodotti e servizi. Tutti i nostri investimenti in automatizzazione e digitalizzazione dei processi sono volti al fine di incrementare la user experience. Il chatbot su Facebook Messenger offre un modo facile e veloce per i clienti di ricevere informazioni su come gestire tutto ciò che riguarda i loro voli, come cambiare o aggiungere bagagli alla loro prenotazione o, ancora, controllare lo status del loro volo. Wizz Air si impegna ora a espandere l’expertise di Amelia e a supportare i propri passeggeri con una crescente gamma di opzioni self-service”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)