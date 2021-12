Emirates ripristina i servizi in Nigeria

Emirates riprenderà le sue operazioni passeggeri tra Dubai e la Nigeria dal 5 dicembre 2021, offrendo ai clienti una maggiore connettività da e verso Dubai.

Emirates opererà da e verso i suoi gateway nigeriani con voli giornalieri, fornendo ai viaggiatori dalla Nigeria un comodo accesso a Dubai, che rimane una destinazione turistica e d’affari molto popolare. Consentirà inoltre ai viaggiatori di connettersi in sicurezza tramite Dubai alla rete Emirates di oltre 120 destinazioni globali.

EK785 partirà da Dubai alle 11:00 e arriverà ad Abuja alle 15:40. Il volo di ritorno, EK786, decollerà da Abuja alle 19:00, arrivando a Dubai alle 04:35 del giorno successivo.

Il volo Emirates EK783 per Lagos partirà da Dubai alle 10:30 e arriverà a Lagos alle 15:40. Il volo di ritorno, EK784, partirà da Lagos alle 18:10, arrivando a Dubai alle 04:15 del giorno successivo.

Durante tutta la pandemia, Emirates ha aiutato i suoi clienti a viaggiare in sicurezza e fiducia, implementando misure sanitarie e di sicurezza leader del settore in ogni momento del viaggio, aiutando le comunità a riconnettersi più rapidamente e facilitando la ripresa economica. La compagnia aerea ha anche lavorato duramente per fornire informazioni di viaggio aggiornate e complete ai propri clienti, nonché per accelerare i processi sul campo attraverso la verifica digitale Covid-19 tramite IATA Travel Pass, nonché check-in senza contatto e elaborazione biometrica.

Per garantire la sicurezza dei viaggiatori, dei visitatori e della comunità, i test PCR Covid-19 sono obbligatori per tutti i passeggeri in arrivo a Dubai, compresi i cittadini, i residenti e i turisti degli Emirati Arabi Uniti, indipendentemente dal paese di provenienza. I viaggiatori provenienti dalla Nigeria devono essere in possesso di un certificato di test PCR Covid-19 negativo per un test effettuato non più di 72 ore prima della partenza. Inoltre, il Nigerian Centre for Disease Control (NCDC) ha specificato i laboratori designati per i passeggeri in partenza dalla Nigeria. I viaggiatori provenienti dalla Nigeria dovranno anche fare un altro test PCR Covid-19 all’arrivo a Dubai International Airport.

I passeggeri che volano in Nigeria devono soddisfare i requisiti della loro destinazione.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)