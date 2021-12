Pratt & Whitney Canada riceve la Transport Canada Type Certification per il motore PW812D

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi che Transport Canada Civil Aviation ha certificato il PW812D turbofan engine che equipaggerà il business jet Dassault Falcon 6X.

“Siamo lieti dell’annuncio da parte di Transport Canada che il motore PW812D ha raggiunto questo importante traguardo di certificazione”, ha affermato Maria Della Posta, presidente di Pratt & Whitney Canada. “Abbiamo raggiunto con successo le pietre miliari della progettazione del motore e della pianificazione del programma lavorando a stretto contatto con Dassault sin dal lancio di questo fantastico programma”.

“Ci congratuliamo con Pratt & Whitney Canada per aver ricevuto la type certification per il motore PW812D”, ha affermato Eric Trappier, presidente e CEO di Dassault Aviation. “È un importante passo avanti in termini di efficienza dei consumi e performance, che contribuisce a rendere il 6X un nuovo eccezionale Falcon. Con questa pietra miliare e il programma di test del velivolo che procede senza intoppi, siamo sulla buona strada per un’entrata in servizio tempestiva e di successo del Falcon 6X”.

“Il motore PW812D ha mostrato performance eccezionali durante i test con oltre 4.900 ore di engine test, tra cui più di 1.150 ore di flight test e 20.000 ore sull’engine core. Con l’intera famiglia PW800, sono state condotte più di 130.000 ore di test ed esperienza sul campo, incluse quasi 40.000 ore di flight test.

Il motore PW800 condivide un core comune con il motore Pratt & Whitney GTF, che ha volato per oltre 11 milioni di ore dal suo lancio nel 2016. Il PW800 è il motore più moderno, efficiente ed ecologico della sua categoria. Utilizzando le tecnologie più sostenibili e ad alte performance, il motore offre miglioramenti a due cifre in termini di consumo, emissioni e rumore rispetto all’attuale generazione di motori. Il motore PW800 incorpora anche l’ultima generazione di tecnologie, caratteristiche di design avanzate e funzionalità di manutenzione innovative.

È stato progettato con cura per tutte le principali parti interessate coinvolte: passeggeri, piloti e maintenance crews. Il motore offre un’esperienza senza pari con una cabina eccezionalmente silenziosa e confortevole, che lo rende il motore più silenzioso della sua categoria. Il motore definisce anche lo standard del settore per la manutenzione, richiedendo il 40% in meno di manutenzione programmata e il 20% in meno di ispezioni rispetto ad altri motori della sua classe.

Dall’inizio del programma di sviluppo, il team di assistenza di Pratt & Whitney ha lavorato per sviluppare funzionalità per garantire la migliore disponibilità della categoria e la massima tranquillità a proprietari, operatori, piloti e passeggeri. Tutto questo è supportato dal programma ESP® di Pratt & Whitney Canada, uno dei pacchetti di copertura più completi del settore. I clienti possono beneficiare di un esclusivo servizio premium personalizzato per tutte le loro esigenze di manutenzione e supporto, in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi parte del mondo. L’ESP® PW800 offre una copertura completa per eventi programmati e non programmati per tutti i suoi clienti”, afferma Pratt & Whitney.

“Pratt & Whitney è orgogliosa di essere continuamente riconosciuta per l’efficienza del suo motore. Il motore PW800 ha vinto il 2019 Laureate in the Business Aviation – Propulsion category, come parte degli Aviation Week Network’s Annual Laureate Awards”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)