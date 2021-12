Dassault Aviation: contratto per l’acquisizione di 80 Rafale F4 da parte degli Emirati Arabi Uniti

Alla presenza del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e dello Sheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Crown Prince of Abu Dhabi and Vice-Commander of the Armed Forces of the United Arab Emirates (UAE), Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation, ha firmato uno storico contratto con Tareq Abdul Raheem Al Hosani, CEO of Tawazun Economic Council, responsabile delle acquisizioni di sicurezza e difesa, per l’acquisizione di 80 Rafale F4 per la United Arab Emirates Air Force & Air Defence (UAE AF & AD).

Il Rafale F4, di cui l’Emirates Air Force sarà il primo utilizzatore fuori dalla Francia, fornirà alle forze armate emiratine uno strumento in grado di garantire sovranità e indipendenza operativa. Questo contratto è il risultato della mobilitazione di Dassault Aviation al fianco dell’Emirates Air Force e nasce da un rapporto di fiducia di oltre 45 anni tra gli Emirati Arabi Uniti e l’azienda, costruita sulla famiglia di aerei da combattimento Mirage, in particolare il Mirage 2000-9, la cui modernizzazione è iniziata due anni fa.

Eric Trappier, presidente e CEO di Dassault Aviation, ha dichiarato: “La vendita di 80 Rafale alla UAE Federation è una storia di successo francese: sono molto orgoglioso e di conseguenza molto felice. Desidero ringraziare le autorità degli Emirati per la rinnovata fiducia nei nostri aerei. Dopo il Mirage 5 e il Mirage 2000, questo contratto per il Rafale consolida il rapporto strategico che lega i nostri due paesi e la soddisfazione dell’Emirates Air Force, partner storico ed esigente della nostra azienda. Desidero sottolineare la qualità e l’efficacia del rapporto tra le autorità francesi e l’industria, che ha contribuito a questo successo del team France.

Questo contratto è un’ottima notizia per la Francia e per la sua industria aeronautica, per l’intero ecosistema di 400 aziende, grandi e piccole, che contribuiscono al Rafale: si tratta di migliaia di posti di lavoro garantiti nel nostro settore per il prossimo decennio. Questo contratto, il più grande mai ottenuto dalla French combat aeronautics industry, consolida una base industriale nazionale, senza dubbio unica in Europa, composta da grandi gruppi e PMI, attorno a una società che è stata il capocommessa per tutte le generazioni di aerei militari e civili degli ultimi 70 anni. Il successo del Rafale con le nostre forze armate e la sua vendita alla UAE Federation, nonché la sua esportazione in altri cinque paesi che sono già clienti, mostra chiaramente che la French combat aviation è un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale nel panorama industriale nazionale”.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)