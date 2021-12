IATA: la risposta dei governi alla variante Omicron minaccia la ripresa emergente

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la ripresa del trasporto aereo è proseguita nell’ottobre 2021 con ampi miglioramenti sia nei mercati domestici che internazionali. Ha anche avvertito che l’imposizione di divieti di viaggio da parte dei governi, contro il parere dell’OMS, potrebbe minacciare la ripresa del settore.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti si riferiscono a ottobre 2019, che ha seguito un normale modello di domanda.

La total demand for air travel a ottobre 2021 (misurata in RPK) è diminuita del 49,4% rispetto a ottobre 2019. Questo è in miglioramento rispetto al calo del 53,3% registrato a settembre 2021, rispetto a due anni prima.

I mercati domestici sono diminuiti del 21,6% rispetto a ottobre 2019, migliorando il calo del 24,2% registrato a settembre 2021 rispetto a settembre 2019.

La international passenger demand a ottobre è stata il 65,5% in meno rispetto a ottobre 2019, rispetto a un calo del 69,0% a settembre rispetto allo stesso periodo del 2019, con tutte le regioni che hanno mostrato un miglioramento.

“Le performance del traffico di ottobre rafforzano il fatto che le persone viaggeranno quando gli è consentito. Sfortunatamente, le risposte dei governi all’emergere della variante Omicron stanno mettendo a rischio la connettività globale che ha impiegato così tanto tempo a ricostruirsi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Il traffico internazionale ad ottobre dei vettori europei è diminuito del 50,6% rispetto a ottobre 2019, nettamente migliorato rispetto al calo del 56,5% di settembre rispetto a settembre 2019. La capacità è diminuita del 41,3% e il load factor è sceso di 13,7 punti percentuali, al 72,5%.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto il loro traffico internazionale ad ottobre diminuire del 92,8% rispetto a ottobre 2019, leggermente migliorato rispetto al calo del 93,1% registrato a settembre 2021 rispetto a due anni fa. La capacità è scesa dell’83,8% e il load factor è sceso di 44,0 punti percentuali, al 35,7%, di gran lunga il più basso tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda del 60,3% a ottobre rispetto a ottobre 2019, un enorme balzo rispetto al calo del traffico del 67,1% registrato a settembre rispetto a settembre 2019. La capacità è diminuita del 49,1% e il load factor è sceso di 16,1 punti percentuali, al 57,5%.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo del traffico del 57,0% a ottobre rispetto allo stesso periodo del 2019, migliorato rispetto a un calo del 61,4% a settembre 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è scesa del 43,2% e il load factor è sceso di 20,0 punti percentuali, al 62,4%.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un calo del traffico del 55,1% nel mese di ottobre rispetto allo stesso mese del 2019. A settembre il traffico è diminuito del 61,4% rispetto a due anni fa. La capacità ad ottobre è scesa del 52,5% e il load factor è sceso di 4,3 punti percentuali, al 76,9%, il più alto tra le regioni per il 13° mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è diminuito del 60,2% a ottobre rispetto a due anni fa. Il traffico a settembre è diminuito del 62,1% rispetto al corrispondente periodo del 2019. La capacità ad ottobre è scesa del 49,0% e il load factor è sceso di 15,2 punti percentuali, al 54,1%.

“La revoca delle restrizioni statunitensi sui viaggi da circa 33 paesi il mese scorso ha sollevato la speranza che un aumento della domanda di viaggi repressa possa sostenere il traffico durante il prossimo inverno dell’emisfero settentrionale. Ma l’emergere della variante Omicron ha colto nel panico molti governi nel limitare o rimuovere completamente la libertà di viaggiare, anche se l’OMS ha chiaramente consigliato che “i divieti generali di viaggio non impediranno la diffusione internazionale e pongono un pesante fardello sulle vite e sui mezzi di sussistenza”. La logica del consiglio dell’OMS era evidente a pochi giorni dall’identificazione di Omicron in Sudafrica, con la sua presenza già confermata in tutti i continenti. I divieti di viaggio sconsiderati sono inefficaci quanto chiudere la porta della stalla dopo che il cavallo è scappato”, ha detto Walsh.

Il mese scorso, IATA ha pubblicato un progetto per aiutare i governi a riaprire in sicurezza i propri confini con un processo decisionale basato sui dati. In particolare, IATA ha esortato i governi a concentrarsi su tre aree chiave:

– Protocolli sanitari semplificati.

– Soluzioni digitali per elaborare le credenziali sanitarie.

– Misure COVID-19 proporzionate ai livelli di rischio con un processo di revisione continua.

“Inoltre, i governi devono affrontare la terribile disparità nei tassi di vaccinazione che ha visto il mondo sviluppato offrire incentivi in un momento in cui meno del 10% del continente africano è completamente vaccinato”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)