Boeing espande la 737-800BCF Conversion Capacity per soddisfare la forte domanda del mercato

Boeing e Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co. Ltd. (STAECO) hanno annunciato oggi l’intenzione di creare capacità aggiuntiva per il 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), per aiutare a soddisfare la forte richiesta del mercato.

Nel 2022 Boeing aggiungerà due linee di conversione 737-800BCF presso lo stabilimento STAECO di Jinan, in Cina. La prima nuova linea verrà aperta nel primo trimestre dell’anno, mentre la seconda linea dovrebbe iniziare le conversioni entro la metà dell’anno. Una volta che le due nuove linee saranno operative, STAECO disporrà di sette linee di conversione dedicate al 737-800BCF.

“Boeing è lieta di continuare a far crescere la nostra relazione forte e reciprocamente vantaggiosa con STAECO creando ulteriore capacità di conversione per soddisfare la crescente domanda globale”, ha affermato Peter Gao, vicepresident, Boeing Commercial Sales and Marketing for China. “STAECO ha dimostrato comprovata esperienza nella fornitura di quality freighter conversions e svolgerà un ruolo fondamentale nell’aiutare Boeing a soddisfare gli impegni con i clienti oggi e in futuro”.

Boeing prevede che saranno necessarie 1.720 freighter conversions nei prossimi 20 anni. Di queste, 1.200 saranno standard body conversions, con i vettori asiatici che rappresentano il 40% di tale domanda.

“L’implementazione di successo del programma 737-800BCF presso STAECO è diventata un modello di cooperazione tra produttore e MRO sulle passenger-to-freighter conversions”, afferma Wang Chao, president, STAECO. “Siamo onorati della continua fiducia e partnership di Boeing nell’espandere la nostra capacità attraverso una sesta e settima linea di conversione e non vediamo l’ora di continuare a mantenere i nostri impegni a sostegno dei nostri clienti comuni”.

Quest’anno Boeing ha annunciato che creerà ulteriore 737-800BCF conversion capacity in diversi siti, incluso il fornitore esistente Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO) e con i nuovi fornitori Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA) in Costa Rica, KF Aerospace in Canada e la London Gatwick MRO facility di Boeing nel Regno Unito.

“Il 737-800BCF è lo standard body freighter market leader, con oltre 200 ordini e impegni da parte di 19 clienti. Il 737-800BCF offre maggiore affidabilità, minor consumo di carburante e minori costi operativi per viaggio rispetto ad altri standard-body freighters”, afferma Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)