Emirates incontra la delegazione di Costa Rica a Expo 2020 Dubai

Emirates ha accolto oggi il Capo di Stato di Costa Rica, His Excellency President Carlos Alvarado Quesada, la First Lady of the Republic, Her Excellency Claudia Dobles Camargo e la loro delegazione a Expo 2020 Dubai.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive, insieme ai dirigenti della compagnia aerea, Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Sheikh Majid Al Mualla, Divisional Senior VP for International Affairs, Salem Obaidalla, Senior VP Commercial Operations for the Americas, ha incontrato la delegazione del Costa Rica.

In tandem con l’incontro, Emirates ha annunciato iniziative per promuovere Costa Rica come destinazione turistica per la sua base di clienti globale. Ciò include l’offerta di una connettività aerea avanzata al paese centroamericano attraverso i suoi partner in codeshare e l’introduzione di pacchetti di viaggio su misura in Costa Rica nell’ambito della sua attività Emirates Holidays.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Group, ha dichiarato: “Nel 2004 Emirates ha istituito il primo volo non-stop per collegare gli Emirati Arabi Uniti con le Americhe. Da allora, ci siamo concentrati sull’espansione di quei collegamenti che sono cruciali per costruire legami commerciali e turistici più forti. Emirates ha registrato un aumento della domanda da parte dei viaggiatori che desiderano collegarsi in Costa Rica dai nostri gateway negli Stati Uniti e in Messico e abbiamo avuto discussioni positive con i nostri partner interline e codeshare per espandere le opzioni di viaggio e soddisfare questa domanda. In collaborazione con Avianca, Emirates sarà presto in grado di offrire ai nostri clienti collegamenti con Costa Rica via Bogotà da più aeroporti, inclusi punti europei come Barcellona, Madrid e Londra. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriori legami con Costa Rica in futuro”.

SE Carlos Alvarado Quesada, Presidente della Repubblica di Costa Rica, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il team degli Emirati Arabi Uniti e di Expo Dubai per la calorosa accoglienza. Oggi celebriamo e rafforziamo i legami tra Emirati Arabi Uniti e Costa Rica. Come gli Emirati Arabi Uniti, il Costa Rica è accogliente per i turisti e le imprese e abbiamo anche un forte focus sulla sostenibilità poiché vogliamo assicurarci di preservare il nostro mondo per le generazioni future. Siamo orgogliosi di mostrare una fetta di ciò che il Costa Rica ha da offrire al nostro Expo Dubai Pavilion”.

Francisco J. Chacon H., Costa Rica’s Ambassador to the UAE, ha dichiarato: “Accogliamo con grande favore le iniziative della compagnia aerea Emirates per promuovere Costa Rica come destinazione. Il nostro paese ha qualcosa per ogni viaggiatore e non vediamo l’ora di accogliere più persone dagli Emirati Arabi Uniti e da tutto il mondo per visitarlo”.

Emirates Holidays, il tour operating arm della compagnia aerea, ha recentemente introdotto pacchetti turistici su misura in Costa Rica.

Emirates offre ai viaggiatori l’accesso in Costa Rica attraverso i suoi partner interline e codeshare. Ciò include voli per San Jose da New York JFK con JetBlue e voli da e per San Jose su Miami e Città del Messico con Avianca.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)