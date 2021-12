Etihad lancia il primo green loyalty programme

Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, ha introdotto una serie di iniziative incentrate sulla sostenibilità per premiare i membri che fanno scelte “green” e forniscono opzioni per ridurre la propria impronta di carbonio.

Conscious Choices, la nuova gamma di iniziative sostenibili offerte dal programma Etihad Guest, è stata creata per supportare l’ambizione di sostenibilità di Etihad di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 e dimezzare le emissioni del 2019 entro il 2035. I viaggiatori che desiderano volare e spendere in modo più consapevole e sostenibile ora possono accumulare Tier Miles e altri premi per aver fatto scelte sostenibili.

Consentendo ai membri Etihad Guest di viaggiare con un’impronta di carbonio più leggera, Conscious Choices premia i viaggiatori con Tier Miles e vantaggi aggiuntivi per il trasporto di meno bagagli a bordo e la compensazione delle emissioni di carbonio dei loro voli utilizzando le Etihad Guest Miles. Nella loro vita quotidiana, quando non volano, i soci possono guadagnare Tier Miles compensando le emissioni quotidiane come quelle derivanti dalla guida, con opzioni che vanno da un mese a un anno di compensazione, nonché le emissioni che derivano dal raffreddamento della casa o dalla cucina, per un mese fino a un anno; donando miglia a una causa verde; acquistando prodotti sostenibili dall’Etihad Guest Reward Shop in collaborazione con Collinson e CarbonClick. I membri possono anche scegliere di essere ’go green’, optando per una tessera associativa digitale anziché fisica. Premiare i membri con Tier Miles li aiuta a mantenere il livello esistente o passare al nuovo livello per sbloccare ancora più vantaggi.

Etihad è la prima compagnia aerea al mondo a premiare i frequent flyer per essere più sostenibili in volo e a terra. I comportamenti sostenibili dei soci sono già stati acquisiti in modo che possano essere premiati per aver compensato i loro voli con Miglia e aver acquistato prodotti sostenibili nel Reward Shop, mentre il programma completo e i vantaggi saranno attivati nel gennaio 2022.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “L’impegno di Etihad per la sostenibilità è al centro della nostra attività e siamo lieti di accogliere i nostri 8 milioni di membri che si uniranno a questo viaggio verso la sostenibilità. Consentire ai nostri membri di compensare i loro viaggi o acquisti personali in modo sostenibile ed essere ricompensati per questo, conferisce al programma di sostenibilità Etihad ancora più peso. Mentre Etihad si è concentrata sullo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per l’efficienza operativa che ridurranno attivamente le emissioni di CO2 del volo, abbiamo posto un’attenzione uguale sull’ospite. A tal fine, nell’ultimo anno abbiamo sviluppato il nostro sustainable loyalty programme, ascoltando il feedback dei membri e tenendo conto delle loro priorità e aspettative per il viaggio. Attraverso questo abbiamo perfezionato un programma che fornirà ai membri la capacità e l’incentivo a viaggiare in modo più sostenibile, rafforzando ulteriormente la nostra posizione come travel and lifestyle brand attento al pianeta”.

Negli ultimi due anni, nonostante le sfide del COVID-19, Etihad ha introdotto una serie di significative iniziative di riduzione della CO2 nell’ambito del suo programma di sostenibilità Greenliner. Ciò include l’adozione di migliaia di mangrovie, l’utilizzo di combustibili sostenibili, la riduzione delle scie di condensazione, rotte di volo ottimizzate, la gestione di più veicoli elettrici e la collaborazione con partner che condividono la visione per cieli più puliti.

Al recente Dubai Airshow, Etihad ha ampliato il suo programma di sostenibilità strategica per unire i leader del settore tra cui Boeing, Airbus, GE e Rolls-Royce nell’iniziativa di sostenibilità dell’aviazione più completa e interorganizzativa mai intrapresa (leggi anche qui).

A ottobre Etihad ha operato il suo volo più sostenibile di sempre, sfruttando le conoscenze e le efficienze sviluppate negli ultimi due anni per ridurre le emissioni di carbonio del 72% in termini assoluti rispetto al volo equivalente operato nel 2019. L’EY20 Sustainable Flight è un esempio di come sarà il futuro dei viaggi aerei commerciali. Il fatto che la sostenibilità sia rimasta all’ordine del giorno durante la pandemia testimonia quanto sia importante l’argomento per Etihad.

Per tutto il 2021 Etihad ha ampliato il suo programma di compensazione delle emissioni di carbonio per supportare il progetto del Parco nazionale Cordillera Azul in Perù e il progetto Katingan Mentaya in Indonesia in collaborazione con Respira, Shell e CarbonClick. Allo stesso tempo, Etihad ha compensato le emissioni del suo velivolo Greenliner per l’intero anno, l’equivalente di circa 80.000 tonnellate di emissioni di CO2.

