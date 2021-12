Lufthansa Group e TripActions annunciano una corporate travel partnership

Lufthansa Group, uno dei principali gruppi di compagnie aeree del mondo e pioniere del settore nell’area della New Distribution Capability (NDC), e TripActions, only all-in-one travel, corporate card, and expense solution, hanno annunciato una partnership strategica rafforzata per dare forma al futuro dei corporate travel. Insieme, è stata sviluppata una soluzione orientata al cliente che consente alle piccole e medie imprese di godere di tutti i vantaggi che sperimentano dalle compagnie aeree di Lufthansa Group, coprendo i vettori Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa e SWISS attraverso l’esperienza utente tecnologicamente avanzata della piattaforma di viaggio TripActions.

Sebbene l’obiettivo principale sia dare al cliente il controllo di ogni parte dell’esperienza di viaggio aziendale, la soluzione abbina le ricche offerte e i programmi aziendali delle compagnie aeree del Gruppo con le soluzioni innovative e intuitive di TripActions.

“Lufthansa Group è fermamente impegnato a offrire ai clienti esperienze di qualità superiore lungo l’intero viaggio, anche per i nostri small and medium-sized corporate customers”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Senior Vice President Channel Management at Lufthansa Group Network Airlines and Chief Commercial Officer SWISS. “Insieme al nostro partner strategico TripActions, facciamo un grande salto verso il digital airline corporate retailing all’avanguardia, dalla pianificazione intuitiva dei viaggi aziendali alla rapida assistenza. Con questo concetto leader del settore, sono molto entusiasta di far crescere la nostra partnership di successo con TripActions nell’interesse dei nostri partner aziendali”.

I clienti saranno in grado di prenotare viaggi di lavoro utilizzando una soluzione leader del settore, consentendo un nuovo livello di gestione dei viaggi che include policy and profile management, duty of care, sustainability solutions, real-time reporting, 24/7 customer support e fatturazione centralizzata. La partnership consentirà ai membri aziendali del programma PartnerPlusBenefit di Lufthansa Group di guadagnare e riscattare i punti PartnerPlusBenefit direttamente tramite lo strumento di prenotazione, con l’avvio di funzionalità avanzate a intervalli regolari.

Come primo passo, la soluzione sarà lanciata nei mercati domestici delle compagnie aeree di Lufthansa Group all’inizio del 2022. Successivamente e nel corso dell’anno, entrambi i team lavoreranno insieme per aggiungere miglioramenti alla soluzione, inclusi ulteriori redemption benefits, corporate products e più lingue, nonché l’espansione in nuovi mercati.

“Grazie alla partnership con TripActions, siamo lieti di fornire ora una soluzione anche ai nostri stimati clienti aziendali che hanno precedentemente prenotato tramite i siti web delle nostre compagnie aeree e desiderano da tempo una soluzione adeguata e le relative funzionalità avanzate”, afferma Stefan Kreuzpaintner, Senior Vice President Sales for Lufthansa Group Network Airlines and Chief Commercial Officer of Lufthansa Airline. “Questa offerta unica amplia le offerte TMC disponibili sul mercato per le aziende, aggiungendosi alle attuali soluzioni offerte dagli altri nostri partner TMC”.

“Fornire un’esperienza utente straordinaria attraverso la tecnologia leader del settore è sempre stata la massima priorità di TripActions”, afferma Danny Finkel, Chief Travel Officer di TripActions. “Siamo entusiasti di approfondire la nostra partnership con Lufthansa Group con questa prima piattaforma di prenotazione congiunta del settore, che fornisce integrazioni tecniche più profonde e la capacità unica di offrire integrated loyalty. È il meglio di entrambi i mondi, che unisce la Lufthansa Group passenger experience con la user-first experience di TripActions”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)