Rolls-Royce: graduale ripresa del Civil aerospace business e nuovi contratti in Defence

Rolls-Royce Holdings plc ha annunciato oggi il suo aggiornamento commerciale al 30 novembre 2021.

Il Chief Executive, Warren East, ha dichiarato: “Stiamo rispettando gli elementi sotto il nostro controllo e siamo concentrati sui nostri impegni. Abbiamo ottenuto buoni risultati con il nostro programma di ristrutturazione, poiché riduciamo in modo sostenibile i costi e forniamo un’azienda più snella ed efficiente e siamo fermamente sulla buona strada per completare il nostro programma di cessioni. Sebbene le incertezze esterne rimangano chiaramente, abbiamo assistito a una continua e graduale ripresa nel nostro Civil Aerospace business, un portafoglio ordini in crescita in Power Systems e ci siamo assicurati una significativa acquisizione di contratti in Defence. Stiamo investendo nelle tecnologie e nelle soluzioni net zero di cui abbiamo bisogno in tutto il gruppo per cogliere l’enorme opportunità commerciale della transizione energetica globale e generare valore a lungo termine. Tutto ciò è alla base della nostra strategia di creare un’attività di qualità migliore e più equilibrata in grado di fornire rendimenti e flussi di cassa notevolmente migliorati in futuro”.

“La graduale ripresa dei voli internazionali combinata con la ripresa del mercato in Power Systems e la resilienza in Defence stanno determinando miglioramenti nelle nostre performance. Inoltre, il nostro programma di ristrutturazione, lanciato a maggio 2020, sta offrendo risparmi sostenibili sui costi più rapidamente di quanto inizialmente previsto e ci posiziona bene per l’obiettivo di risparmio di 1,3 miliardi di sterline entro la fine del 2022. Entro la fine del 2021 prevediamo di aver rimosso più di 8.500 ruoli, con il ritmo della ristrutturazione che precede il nostro piano originale e la razionalizzazione dell’impronta che continua fino alla seconda metà dell’anno.

Questa migliore performance commerciale ha portato a un ritorno a un positive free cash flow nel terzo trimestre e ha ridotto il deflusso previsto nella seconda metà. Inoltre, circa 300 milioni di sterline in original equipment (OE) concession outflows, originariamente previsti nel 2021, dovrebbero ora diminuire nel 2022 a causa del ritardo nella consegna degli aeromobili per i quali abbiamo già fornito i motori. Come risultato sia del miglioramento delle negoziazioni che dei tempi di concessione, il nostro free cash outflow nel 2021 dovrebbe essere migliore dei 2 miliardi di sterline precedentemente previsti”, afferma Rolls-Royce.

“In Civil Aerospace, le vendite di motori installati e le aftermarket shop visit activity sono sia inferiori rispetto all’anno precedente sia al limite inferiore della guidance fornita per il semestre. Le large engine flying hours hanno continuato a recuperare gradualmente, aiutate dalla riapertura di alcuni corridoi di viaggio chiave, in particolare le rotte transatlantiche. Il ritmo della ripresa dei viaggi rimane irregolare mentre i paesi di tutto il mondo cercano di gestire le sfide in corso della pandemia. Le nostre large engine flying hours sono attualmente circa il 50% dei livelli del 2019 e circa il 46% da inizio anno rispetto alla media del 43% per la prima metà dell’anno. Le engine flying hours in business aviation rimangono al di sopra del livello del 2019.

Il current trading in Defence è in linea con le aspettative, con una domanda costante da parte dei nostri clienti. A settembre, abbiamo avuto successo nella competizione per la sostituzione dei motori del B-52 con un accordo per equipaggiare la U.S fleet di 76 eight-engine aircraft per i prossimi 30 anni, per un valore totale di 2,6 miliardi di dollari. La fase iniziale del contratto prevede test e sviluppo per un valore di circa 500 milioni di dollari.

In Power Systems, la ripresa della domanda dei clienti in molti dei mercati finali sta determinando miglioramenti nell’acquisizione degli ordini.

Rolls-Royce SMR è passata alla sua seconda fase con la fondazione di uno special purpose vehicle con nuovi investitori che raccolgono fondi per un totale di £145 milioni in cambio di circa il 20% del capitale, oltre a un impegno di £50 milioni da parte di Rolls-Royce e abbinato finanziamenti dal governo del Regno Unito fino a £210 milioni.

In Rolls-Royce Electrical, siamo molto orgogliosi di affermare che il nostro Spirit of Innovation è l’aereo completamente elettrico più veloce del mondo, con una velocità massima di 345 mph, ben oltre 100 mph più veloce del precedente record mondiale di velocità su una distanza di 3 km. Oltre a questo risultato estremamente edificante per il nostro personale, il programma ha fornito preziose informazioni sui requisiti degli aerospace battery systems per applicazioni in nuovi mercati”, prosegue il costruttore.

“In linea con il nostro impegno per il 2020 di ricostruire il nostro bilancio, abbiamo annunciato diverse cessioni per generare circa 2 miliardi di sterline di ricavi, inclusa la liquidità trattenuta.

Civil Nuclear Instrumentation & Control completato a novembre (€99 milioni di proventi ricevuti più €37 milioni di liquidità trattenuta).

ITP Aero è stato annunciato a settembre con completamento previsto nel primo semestre del 2022 (proventi previsti €1,7 miliardi più liquidità trattenuta).

Bergen Engines dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno (proventi previsti e liquidità trattenuta di circa €100 milioni).

AirTanker Holdings dovrebbe raggiungere il completamento entro il primo trimestre del 2022 (proventi previsti di £186 milioni).

I proventi di tali cessioni, unitamente alla underlying free cash flow generation del Gruppo, saranno utilizzati per ridurre l’indebitamento finanziario netto. I risultati per l’intero anno 2021 saranno annunciati il 24 febbraio 2022”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)