Embraer: la Brazil Federal Police riceve un E175

In una cerimonia tenutasi nell’Aviation Coordination (CAV) hangar a Brasilia, la polizia federale brasiliana ha celebrato l’arrivo del primo dei due jet E175, che presto inizieranno ad operare nel Paese. Il secondo jet E175 dovrebbe essere consegnato alla Polizia Federale nel 2022.

“L’introduzione dell’E175, un jet moderno ed efficiente, amplierà ulteriormente la portata delle nostre missioni principali, come l’invio di agenti per combattere le operazioni della criminalità organizzata, il trasferimento di detenuti, lo spostamento di attrezzature e merci”, ha affermato il Director-General of the Federal Police, Paulo Gustavo Maiurino.

La partnership tra Embraer e la Federal Police dura da più di 15 anni, dall’entrata in servizio di due jet ERJ 145 nel 2006, entrambi ancora in servizio con la Polizia Federale. Oltre agli attuali velivoli, l’E175 sarà anche in grado di supportare altre forze di sicurezza nel Paese, essendo una risorsa che potenzia non solo le operazioni della Polizia Federale, ma quelle per l’intera sfera della pubblica sicurezza sotto il Governo Federale.

“Siamo orgogliosi che la Polizia Federale abbia scelto di operare il jet E175, che sarà il più grande aereo del Paese utilizzato per la pubblica sicurezza, aggiungendo capacità nel trasporto di passeggeri e merci, oltre ad aumentare l’autonomia di volo, che amplia il numero di missioni che la polizia federale può svolgere”, ha affermato Jackson Schneider, presidente e CEO di Embraer Defense and Security.

Trattandosi di un aereo che in precedenza ha operato nel Regno Unito prima di essere consegnato alla polizia federale, l’E175 ha subito numerosi adeguamenti presso OGMA, Embraer Group company in Portogallo. Qui l’aereo è stato sottoposto a tutti i lavori di manutenzione per riprendere le operazioni e conformarsi ai requisiti operativi del Brasile, oltre ad essere ridipinto.

Technical Cooperation tra Embraer e Brazilian Army

Inoltre, Embraer e il Department of Science and Technology at the Brazilian Army (DCT) hanno firmato un Technical Cooperation Agreement che stabilisce la cooperazione in studi e analisi congiunti di concetti tecnici e operativi, nonché la valutazione delle capacità necessarie per la progettazione e lo sviluppo dell’Artillery Counter-battery Radar System.

“Siamo molto lieti di firmare questo accordo di cooperazione tecnica con Embraer. Negli ultimi decenni, la proficua collaborazione tra l’azienda e l’Esercito Brasiliano ha consolidato le conoscenze strategiche nei sistemi radar e di sorveglianza delle frontiere per il Brasile, con l’implementazione e la fornitura di sistemi di difesa e materiale militare a beneficio di Programmi Strategici. Come risultato di questo sforzo congiunto, il Brasile ora appartiene a un gruppo di paesi che padroneggiano la tecnologia e la produzione radar. Siamo sicuri che questa cooperazione ci consentirà ulteriori iniziative esistenti, perpetuando la conoscenza, conservando le tecnologie e ampliando le capacità strategiche per le forze di terra”, ha affermato l’Army Science and Technology Department Chief, General Guido Amin Naves.

L’accordo di cooperazione mira a promuovere studi preliminari congiunti di concetti tecnici e operativi nell’Artillery Counter-battery Radar System.

“Con questo accordo, amplieremo l’esperienza di Embraer nella ricerca e sviluppo nel campo dei radar e dei sistemi di terra, compresi i sensori e le loro applicazioni civili e militari. La storia di Embraer è un susseguirsi di sfide tecnologiche, spesso determinate dalle esigenze dei nostri clienti e partner, che ci ha sempre portato a migliorare le nostre competenze ingegneristiche e industriali nello sviluppo, omologazione, test, produzione, marketing e supporto tecnico del prodotti più vari”, ha affermato Jackson Schneider, presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

Embraer è una delle principali aziende che partecipano al Brazilian Army’s Integrated Border Monitoring System (SISFRON), uno dei più grandi progetti di sorveglianza delle frontiere al mondo, oltre a fornire radar e soluzioni di controllo e allerta applicate all’Army’s Strategic Anti-Aircraft Defense Program.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)