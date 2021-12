Airbus aumenta la sua impronta innovativa in Spagna per sviluppare new hydrogen technologies

Airbus sta aumentando la sua presenza in Spagna con il lancio di una Airbus UpNext entity, wholly-owned innovation subsidiary, e un Zero Emission Development Centre (ZEDC) for hydrogen technologies.

Ciò integra l’impronta esistente di Airbus in Spagna e ribadisce l’impegno di Airbus a rimanere un attore forte nell’ecosistema aerospaziale spagnolo. Airbus è stata a lungo un pioniere delle composite technologies in Spagna, sia nei materiali che nei processi di produzione.

“La creazione di Airbus UpNext e ZEDC in Spagna rafforza la nostra presenza nel settore della ricerca e della tecnologia nel paese e garantisce il coinvolgimento, fin dall’inizio, di alcuni dei migliori esperti per supportare la nostra ambizione di emissioni zero”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technical Officer, Airbus.

L’entità Airbus UpNext sarà inizialmente responsabile dello studio e della dimostrazione di hydrogen-powered non-propulsive energies, nonché delle future tanking operations che applicano i progressi della vision-based technology. Questa nuova presenza farà leva sull’esperienza di Airbus Commercial Aircraft, Airbus Helicopters e Airbus Defence and Space in Spagna. Airbus UpNext offre alle tecnologie future una corsia preferenziale per lo sviluppo, costruendo dimostratori a velocità e scala. Ciò comporta la ricerca di nuovi talenti e fornitori al fine di valutare, maturare e convalidare potenziali prodotti e servizi innovativi che comprendono innovazioni tecnologiche radicali.

La ZEDC segue l’apertura di altri due ZEDC nel giugno di quest’anno presso i siti Airbus di Brema, Germania, e Nantes, Francia. L’obiettivo dello ZEDC spagnolo riguarda non-propulsive energy, systems for fuel cell cooling and fiber optics, carbon fiber tanks for storing cryogenic liquid hydrogen. Il tank development avviene in un approccio coordinato con le altre entità nazionali di Airbus. Queste tecnologie sono fondamentali per alimentare un futuro aereo a emissioni zero, supportando l’obiettivo di un’entrata in servizio entro il 2035.

