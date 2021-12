SkyTeam ottiene riconoscimenti agli International Customer Experience Awards ICXA 2021

SkyTeam ha vinto un gold e un silver award agli International Customer Experience Awards ICXA 2021 di quest’anno.

SkyCare&Protect di SkyTeam ha vinto l’oro nella Customer Experience in the Crisis – Government Services and Aviation category, per le sue misure igieniche e di sicurezza sanitaria a più livelli per proteggere i clienti e i dipendenti. SkyTeam è stata la prima alleanza a implementare protocolli di sicurezza sanitaria allineati tra tutti i suoi 19 membri nel giugno 2020, tra cui intensa sanificazione degli aerei, filtri HEPA per garantire aria pulita a bordo, mascherina obbligatoria, accesso frequente alle stazioni di disinfettante per le mani negli hub, distanza di sicurezza, adeguamenti del servizio di bordo e altro ancora.

Quest’anno, la tecnologia sviluppata da SkyTeam ha potenziato SkyCare&Protect da 15 a 22 misure iniziali, incluso un localizzatore di laboratori di test su SkyTeam.com, per consentire ai clienti di trovare e prenotare i test COVID-19 in tutto il mondo.

SkyPriority è stato premiato con l’argento nella Customer Centric Culture – Over 10,000 Employees category. Dopo quasi un decennio da quando SkyTeam è diventata la prima alleanza ad offrire servizi aeroportuali prioritari allineati, SkyPriority continua a stabilire lo standard del settore per il riconoscimento dei clienti premium, premiando i clienti in oltre 970 aeroporti in tutto il mondo. SkyPriority è stato selezionato per altri due premi: Customers at the Heart of Everything and Best Measurement in Customer Experience over 10,000 Employees.

“Stiamo attraversando i tempi più difficili che il nostro settore abbia mai affrontato e durante tutto questo, SkyTeam e i suoi membri hanno fornito un servizio sicuro per la salute combinato con un’esperienza del cliente di alta qualità su cui è stata fondata la nostra alleanza”, ha affermato Kristin Colvile, CEO di SkyTeam. “Questi premi sono un meritato riconoscimento per i membri SkyTeam e il loro personale in tutto il mondo che hanno continuato a mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo durante questa crisi”.

Nel prendere la decisione di assegnare lo SkyTeam gold, la giuria ha affermato riguardo SkyCare&Protect: “La componente principale è stata la capacità di stimolare i CX experts di diverse organizzazioni a collaborare in modo efficace e coerente in condizioni molto impegnative”.

Tenuto ogni anno, l’ICXA celebra il lavoro svolto dai professionisti della CX in tutto il mondo e attira un altissimo livello di voci dai principali brand globali in tutti i settori. La giuria comprende esperti internazionali di CX e leader del settore, dalle start-up alle organizzazioni blue-chip.

(Ufficio Stampa SkyTeam)