Lufthansa Technik: arriva il primo Airbus A321neoLR per la German Air Force

Ieri sera è arrivato presso Lufthansa Technik di Amburgo il primo dei due Airbus A321neoLR (Long Range) per la German Air Force. L’aereo porta la registrazione militare 15+10. Il suo gemello, 15+11, seguirà nelle prossime settimane. Questo segna l’inizio della conversione della cabina dei due velivoli, effettuata dalla Original Equipment & Special Aircraft Services business unit, per vari tipi di missione come il trasporto di truppe, parliamentary flight operations e MedEvac (medical evacuation) role. La consegna degli aeromobili convertiti è prevista per la seconda metà del 2022.

“Con l’Airbus A321neoLR, la German Air Force riceverà un aereo passeggeri moderno e a prova di futuro che può essere impiegato su voli a corto, medio e lungo raggio. Con le installazioni realizzate da Lufthansa Technik, il velivolo può essere utilizzato in quattro diverse configurazioni interne. La loro capacità di trasporto passeggeri varia fino a 136”, afferma Lufthansa Technik.

“Inoltre, sono possibili il trasporto di un massimo di sei pazienti in terapia intensiva o il trasporto di un massimo di dodici pazienti leggermente o moderatamente malati/feriti, nonché diverse configurazioni miste per il trasporto dei pazienti. Lufthansa Technik fornirà quindi dodici Patient Transport Units (PTU) e due unità di riserva necessarie per il MedEvac role alle German Armed Forces”, conclude Lufthansa Technik.

