La Finlandia sceglie l’F-35 Lightning II

Il governo finlandese ha annunciato che il Lockheed Martin 5th Generation F-35 Lightning II è l’aereo selezionato dal suo programma HX Fighter. “Selezionando l’F-35, la Finlandia acquisisce una capacità significativa di garantire stabilità nella regione”, afferma Lockheed Martin.

“Siamo onorati che il governo finlandese abbia selezionato l’F-35 attraverso la sua completa e aperta competizione e non vediamo l’ora di collaborare con le Finnish Defence Forces e l’industria della difesa finlandese per fornire e sostenere l’aereo F-35”, ha affermato Bridget Lauderdale, Lockheed Martin’s vice president and general manager of the F-35 Program. “L’F-35 fornirà alle industrie finlandesi digital capabilities uniche che sfruttano 5th Generation engineering and manufacturing. Il lavoro di produzione continuerà per più di 20 anni e il lavoro di sostegno dell’F-35 continuerà negli anni 2070”.

L’aeronautica finlandese riceverà 64 F-35A multirole stealth fighters, un robusto weapons package, una soluzione di supporto su misura per la sicurezza dei supply requirements della Finlandia, nonché un training program completo.

“Le capacità avanzate dell’F-35 trasformano il modo in cui le forze aeree conducono le operazioni. È il ‘most advanced, survivable and connected fighter aircraft in the world’, che offre ai piloti un vantaggio contro qualsiasi avversario e consente loro di eseguire la loro missione e tornare a casa sani e salvi.

La sua interoperabilità facilita lo scambio di informazioni senza interruzioni con piattaforme aeree e di superficie, rafforzando l’interoperabilità tra i diversi rami delle Finnish Defence Forces.

La selezione dell’F-35 offrirà vantaggi economici e tecnici alla Finlandia per i decenni a venire. L’industria finlandese avrà molte opportunità uniche nel suo genere per lavorare direttamente sulla produzione e sul sostegno dell’F-35. Attraverso progetti di partecipazione industriale indiretta al di fuori della produzione dell’F-35, Lockheed Martin costruirà partnership industriali con aziende finlandesi e istituzioni accademiche che offrono opportunità incentrate sullo sviluppo e sull’avanzamento di security partnerships nel futuro”, prosegue Lockheed Martin.

Ad oggi, l’F-35 opera da 21 basi in tutto il mondo, con nove nazioni che operano con F-35 sul proprio suolo. Ci sono più di 730 F-35 in servizio oggi, con più di 1.535 piloti e 11.500 manutentori addestrati sull’aereo.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin)