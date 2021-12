News Brevi – 11.12.2021

GIUBILEO LAURETANO: CONCLUSE LE CELEBRAZIONI DELL’AERONAUTICA MILITARE – E’ stata celebrata nella mattinata di ieri, 10 dicembre 2021, presso la Basilica di San Pietro a Roma, la solenne celebrazione in onore della Beata Vergine Lauretana, Patrona degli Aeronauti. La funzione religiosa è stata officiata da S.E. Mons. Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia, ed ha visto la partecipazione del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, delle autorità politiche e militari della Difesa, di una rappresentanza del personale militare e civile di tutti gli Enti dell’Aeronautica Militare. La cerimonia, che ha preceduto la chiusura della Porta Santa presso il Santuario di Loreto, nel pomeriggio, ha sancito la conclusione del Giubileo Lauretano, l’Anno Santo promosso per il centenario della proclamazione della Vergine Lauretana a patrona degli aeronauti, avvenuta il 24 marzo 1920. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, al termine della celebrazione presso la Basilica di San Pietro, rivolgendosi al Santo Padre lo ha ringraziato per “l’opportunità concessa di poter celebrare la Celeste Patrona degli Aviatori nella casa di Pietro”. Ha poi aggiunto: “Oggi per noi è una giornata di rilevante importanza, poiché non solo celebriamo la ricorrenza annuale della Santa Vergine di Loreto, ma proprio oggi, in concomitanza con la Festa, si conclude il Giubileo Lauretano che ha rappresentato per noi tutti aeronauti un’occasione di profonde riflessioni in un tempo di difficoltà ed emergenze determinate dalla pandemia”. Durante il Giubileo Lauretano, eccezionalmente esteso a due anni a causa della pandemia da COVID-19, sono state promosse diverse iniziative religiose, solidali e culturali. Tra queste, merita sicuramente una menzione speciale la visita itinerante della Sacra Effige della Madonna di Loreto che nel corso del giubileo è stata custodita in tutte le basi dell’Arma Azzurra, l’emissione di un francobollo celebrativo e l’importante iniziativa benefica “Un dono dal Cielo”. Alle celebrazioni di questi giorni ha preso parte anche il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, che nel corso suo mandato ha dato un significativo impulso alle varie iniziative tra cui quella benefica “Un dono dal Cielo”. Proprio a chiusura di tale progetto benefico si è svolto, nella serata di giovedì 9 dicembre l’evento “Un Cielo di Note”, concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. La serata è stata l’occasione per presentare i risultati dell’iniziativa, con oltre 600.000 euro raccolti ed equamente devoluti, con il supporto dell’Associazione Arma Aeronautica, a favore di tre ospedali pediatrici nazionali: il “Giannina Gaslini” di Genova, il “Bambino Gesù” di Roma ed il “Santobono Pausilipon” di Napoli. Le donazioni, su indicazione delle stesse strutture ospedaliere, hanno garantito l’approvvigionamento di attrezzature medicali e pediatriche di urgente necessità, nonché il supporto a famiglie bisognose di un particolare aiuto nei lunghi periodi di ospedalizzazione dei piccoli pazienti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN CELEBRA 75 ANNI AL LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT – Questa settimana American Airlines celebra il 75° anniversario della prima partenza commerciale — operata da American — a Los Angeles International Airport (LAX). L’aeroporto, noto all’epoca come Los Angeles Municipal Airport, è stato sviluppato più di 20 anni prima del lancio del servizio aereo commerciale. American e altri tre vettori spostarono una parte o tutte le loro operazioni dal vicino aeroporto di Burbank a LAX, che fu ribattezzato nel 1949. “Per tre quarti di secolo, il servizio di American a LAX ha aiutato a raggiungere destinazioni nazionali e internazionali e ha portato visitatori da tutto il mondo nella nostra grande città”, ha affermato Justin Erbacci, Chief Executive Officer of Los Angeles World Airports. “La nostra partnership con American si è solo rafforzata nel corso dei decenni, mentre guardiamo insieme verso un futuro con un LAX completamente modernizzato, che stabilirà nuovi standard per il modo in cui i passeggeri sperimentano il viaggio aereo a Los Angeles. Ci congratuliamo con i nostri partner di American e auguriamo loro molti altri anni di successo a venire”. Nel corso degli anni American ha celebrato molti successi e molti primati per la regione. Oltre ai voli inaugurali verso nuove destinazioni, la compagnia aerea e i membri del suo team hanno contribuito a consolidare la presenza di American nella regione con un’attenzione sempre maggiore al collegamento con la grande comunità di Los Angeles. L’attività di American a LAX è cresciuta fino a coprire una parte del Terminal 5, American remote regional terminal, alcuni gate al Tom Bradley International e tutto l’attuale Terminal 4. Andando avanti, American continuerà la sua presenza costruendo un “terminal for tomorrow”, un sostanziale impegno pluriennale per modernizzare l’hub della compagnia aerea a LAX, migliorando l’esperienza del cliente. La nuova struttura all’avanguardia avrà check-in e checkpoint di sicurezza più efficienti per ridurre i tempi di attesa, riduzione della congestione stradale con un collegamento al sistema ferroviario Automated People Mover e posti a sedere moderni e vari, più opzioni di connessione e prese di corrente facilmente accessibili ai gates. Le nuove sale partenze saranno spaziose e dotate di segnaletica moderna per rendere semplice e intuitivo arrivare dove i viaggiatori hanno bisogno. Sebbene il processo di costruzione avrà un impatto sull’operazione a breve termine, l’impegno di American nei confronti della comunità di Los Angeles rimane una priorità assoluta come nel corso dei 75 anni di storia della compagnia aerea. “Sono estremamente orgoglioso di guidare un team che ha una storia così ricca di supporto alla comunità di Los Angeles”, ha affermato Lokesh Amaranayaka, Managing Director of LAX. “Ogni giorno, i membri del nostro team vengono a lavorare concentrati sulla cura delle persone. Per noi qui a livello locale, questo è stato il fulcro di ciò che abbiamo fatto negli ultimi 75 anni e continuerà ad essere il nostro obiettivo per il prossimo futuro”.

EMBRAER E LA BRAZILIAN ARMY PRESENTANO IL RADAR SABRE M200 VIGILANTE – Embraer e la Brazilian Army (EB) hanno presentato il SABER M200 VIGILANTE radar durante un evento presso l’ Embraer Campinas unit. Come risultato dello sviluppo congiunto per il governo brasiliano, il Brazilian radar è stato sviluppato per supportare le unità di difesa antiaerea del paese, nonché per aumentare il portafoglio di prodotti di Embraer ed esportare sistemi di difesa integrati. “Siamo orgogliosi di assistere a questo evento con Embraer. In oltre 15 anni di lavoro congiunto, la sinergia tra Brazilian Army e Embraer ha permesso di raggiungere l’autonomia nello sviluppo delle capacità tecnologiche dei native digital radars. I nuovi radar sono realizzati con tecnologia phased array, che amplierà le capacità delle nostre truppe, oltre a mantenere l’operazione in corso con il supporto della nostra Defense Industrial Base (BID)”, afferma l’Army General Guido Amin Naves, Head of the Army’s Department of Science and Technology (DCT). Il nuovo Brazilian ground-based radar avrà l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle forze armate brasiliane nelle loro low-altitude surveillance missions of anti-aircraft defense. E’ stato sviluppato in Brasile da Embraer e dall’Army Technological Center (CTEx), un’organizzazione militare parte dell’Army’s Science, Technology and Innovation System (SCTIEx). “In questo evento, celebriamo una tappa importante nella nostra collaborazione con l’esercito brasiliano. Per la presentazione del primo radar SABRE M200 VIGILANTE, attraverso le capacità ingegneristiche di Embraer e i complessi processi di gestione del progetto, siamo stati in grado di superare diverse sfide tecnologiche insieme all’esercito durante tutto il suo sviluppo. L’adozione del radar e l’inizio delle operazioni da parte della Land Force saranno importanti per convalidare la soluzione che punta alle future esportazioni”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defense and Security. Questo nuovo sviluppo si integrerà nella famiglia dei radar brasiliani, che comprende il radar SABRE M60, focalizzato sulla ricerca di bersagli aerei e integrato in un Anti-Aircraft Operations Center, e il radar SENTIR M20, per il monitoraggio di bersagli terrestri e utilizzato nel Brazilian Border Monitoring System (SISFRON). Inoltre, la famiglia di radar avrà presto un nuovo output di ricerca e sviluppo, il radar SABRE M200 Multi-Mission, che integrerà Medium Height Anti-Aircraft Defense Systems.