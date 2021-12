Airbus consegna il primo elicottero H160 in Giappone

Airbus ha consegnato il primo H160 all’operatore giapponese All Nippon Helicopter (ANH), inaugurando un nuovo capitolo per questo elicottero bimotore di nuova generazione.

“Con 68 brevetti, l’innovativo H160 è l’elicottero tecnologicamente più avanzato al mondo. L’H160 multiruolo è stato consegnato dalla Airbus Helicopter facility in Kobe, Giappone, presso il quale, il prossimo anno, prima dell’entrata in servizio, saranno effettuati l’addestramento in volo e l’installazione di attrezzature specializzate per electronic news gathering”, afferma Airbus Helicopters.

“È un onore avere ANH quale primo operatore dell’H160 e desidero ringraziare ANH per la continua fiducia nei nostri elicotteri. Sono anche molto orgoglioso del duro lavoro e della dedizione dei nostri team in Francia e Giappone in preparazione della consegna dell’aeromobile. Sono impaziente di vedere questo elicottero di nuova generazione nei cieli del Giappone e di vederlo svolgere un ruolo chiave nell’electronic news gathering market del paese”, afferma Bruno Even, Airbus Helicopters CEO.

“ANH è entusiasta di essere il primo operatore al mondo a ricevere questo H160 all’avanguardia a supporto delle proprie electronic news gathering missions”, afferma Jun Yanagawa, President of ANH. “L’electronic news gathering industry sta cambiando rapidamente e siamo felici di avere l’elicottero perfetto per le nostre operazioni, lo strumento principale della nostra flotta”.

ANH opera una Airbus Helicopter fleet di cinque AS365 e cinque H135. L’H160 si unirà alla flotta esistente dedicata a electronic news gathering per le stazioni televisive di tutto il Giappone.

L’H160 ha ottenuto il type certificate dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA) nel luglio 2020, seguito dalla Certificazione del Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) nel maggio 2021 e da quella della Brazilian Civil Aviation Agency nel settembre 2021.

“Progettato come un elicottero multiruolo in grado di eseguire una vasta gamma di missioni come offshore transportation, emergency medical services, private and business aviation, così come public services, l’H160 integra le ultime innovazioni tecnologiche di Airbus. L’elicottero offre ai passeggeri comfort ottimale grazie alle sound-reducing Blue Edge blades e una straordinaria visibilità esterna, di cui beneficiano sia i passeggeri che i piloti”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)