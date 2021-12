ACJ TwoTwenty, lanciato di recente, completa il primo volo

L’ACJ TwoTwenty, lanciato poco più di un anno fa, ha completato il suo primo volo da Mirabel Airport il 14 dicembre 2021. Il production test flight è stato eseguito da Christophe Marchand e Adam Mason come Test Pilots e supportato da Romuald Scheling come Flight Test Engineer.

L’aereo sarà consegnato a Comlux nelle prossime settimane e poi dotato di una cabina VVIP da COMLUX a Indianapolis, USA, dopo la consegna. Comlux è stata scelta come exclusive outfitting partner per i primi 15 aerei ACJ TwoTwenty.

“L’ACJ TwoTwenty è una nuova proposta di valore per business aviation buyers. La soluzione innovativa combina un range intercontinentale che consente all’aereo di volare fino a 5.650 nm/10.500 km (oltre 12 ore di volo) e uno spazio personale senza pari che offre comfort per ogni passeggero, con 73 m2/785 ft2 di floor space.

L’ACJ TwoTwenty è l’unico business jet con sei ampi spazi VIP, di circa 12 m2/130 ft2 ciascuno e ha il prezzo di un ULR bizjet. Dotato di un caratteristico catalogo di cabine flessibili, questo fully completed aircraft è l’ideale per private and business jet users”, afferma Airbus Corporate Jets.

Circa 200 Airbus Corporate Jets sono in servizio in tutto il mondo, volando in tutti i continenti, incluso l’Antartide.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)