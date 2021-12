News Brevi – 15.12.2021

EASYJET METTE IN VENDITA I VOLI PER L’AUTUNNO 2022 IN TUTTA EUROPA – easyJet ha messo in vendita oggi i voli per l’autunno 2022. Sono ora disponibili migliaia di voli in tutta Europa, offrendo ai clienti una scelta più ampia per prenotare una vacanza autunnale o una vacanza di metà semestre. È possibile prenotare più di 78.000 voli tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2022 sull’intera rete easyJet. Di questi, più di 39.000 voli da e per il Regno Unito sono ora in vendita. easyJet serve 18 aeroporti del Regno Unito, offrendo oltre 443 rotte verso oltre 110 destinazioni dal Regno Unito all’Europa, al Medio Oriente e al Nord Africa. Ali Gayward, Country Manager UK di easyJet, ha commentato: “Siamo lieti di mettere in vendita oggi i nostri voli per l’autunno 2022 in modo che i clienti possano prenotare in anticipo e godere di tariffe basse sui voli attraverso la nostra rete senza rivali, offrendo ancora più scelta per prenotare un viaggio che aspettano con impazienza attraverso le migliori spiagge e città d’Europa. E per coloro che sono alla ricerca di ispirazione su dove andare per una vacanza conveniente, il nostro Low Fare Finder aiuta i clienti a trovare i voli più economici su tutta la nostra rete”. Tutti i clienti che prenotano voli con easyJet beneficiano delle politiche di prenotazione flessibili leader del settore nell’ambito della Protection Promise, comprese modifiche senza commissioni fino a due ore prima della partenza. Per prenotare voli o per maggiori informazioni visitare www.easyJet.com.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA LAMEZIA TERME A LINATE – Intorno alle ore 6:00 della mattina, a circa 12 ore dal precedente, un volo salva-vita si è concluso. Il trasporto, condotto da un equipaggio del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è stato effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha volato dall’aeroporto di Lamezia Terme a quello di Linate (MI) con a bordo un uomo di 40 anni in imminente pericolo di vita. La richiesta di un immediato trasferimento dall’Ospedale di Vibo Valentia all’Ospedale “Niguarda” di Milano è stata avanzata dalla Prefettura di Matera alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale. A bordo del velivolo militare, il paziente è stato imbarcato insieme all’equipe medica. Ad attenderli all’aeroporto di Linate l’autombulanza, per completare il trasferimento verso l’Ospedale del capoluogo di Regione Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETHIOPIAN AIRLINES ELETTA “MIGLIORE COMPAGNIA AFRICANA” AI BUSINESS TRAVELLER AWARDS 2022 – Il più grande gruppo aeronautico africano, Ethiopian Airlines, è stato incoronato “Migliore Compagnia Aerea Africana” ai Business Traveller Awards 2021. I voti espressi dai viaggiatori d’affari per quest’anno hanno tenuto conto del periodo COVID-19 con domande chiave riguardanti l’efficacia della comunicazione delle compagnie aeree, l’effettiva attuazione delle misure precauzionali COVID-19, la gestione dei passeggeri membri del programma fedeltà e la flessibilità dei cambi di biglietto. Le domande del sondaggio hanno permesso ai passeggeri di riflettere sulla loro esperienza prima e durante le varie fasi della crisi COVID-19. Per quanto riguarda il premio, il CEO di Ethiopian Airlines, Mr Tewolde GebreMariam, ha dichiarato: “Siamo lieti di vincere questo prestigioso premio in quanto è il riflesso della soddisfazione dei nostri clienti e mostra il successo dei nostri sforzi quotidiani per fornire servizi di qualità superiore in tutti i punti di contatto con i nostri clienti. Il premio è una testimonianza del duro lavoro e della cura esercitata da ognuno dei nostri oltre 17.000 collaboratori per garantire il piacere, la sicurezza, il comfort e la convenienza dei nostri clienti ogni singolo giorno. I nostri clienti hanno apprezzato la maggiore sicurezza fornita durante la crisi pandemica globale, che è stato il momento più difficile per il mondo in generale e per il nostro settore in particolare. Vorrei estendere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno espresso il loro voto di fiducia a Ethiopian e agli organizzatori del premio. Questo premio ci motiva ad eccellere nel nostro servizio clienti e a soddisfare le aspettative dei clienti in continua evoluzione”.

FLY LEONE SPOSTA LE OPERAZIONI SU GENOVA – A partire dal 17 dicembre Fly LeOne opererà i propri voli basando il proprio velivolo Beechcraft 1900D da 18 posti presso l’aeroporto di Genova. “Genova è in una posizione strategica per il modello di business della nostra compagnia, sia per la possibilità di sviluppare un network di rotte a corto raggio nel centro Europa dedicate ai Business Travellers, sia per la vicinanza con la Francia, un mercato molto familiarizzato con questo tipo di aeromobile e quindi con la tipologia di servizi che la nostra compagnia offre”, dichiara Davide Strinna, Direttore Commerciale della compagnia. “Inoltre l’Aeroporto di Genova ha dimostrato un interesse nei confronti della nostra startup fin dai primi voli operati da ottobre sulla tratta Genova-Trieste-Genova, che continueremo ad operare con un orario più attento alle esigenze di viaggio dei nostri passeggeri a partire dal 3 gennaio. Presto annunceremo l’apertura di una nuova rotta e l’incremento delle frequenze che inizieranno già da metà febbraio”, ha concluso Davide Strinna. L’operativo dei voli a partire dal 3 gennaio sarà il seguente: Genova – Trieste ogni lunedì, con partenza alle 07:00 e arrivo a Trieste alle 08:10 e ogni venerdì con partenza alle 16:10 e arrivo a Trieste alle 17:20; Trieste – Genova, ogni lunedì con partenza alle 08:40 e arrivo a Genova alle 09:50 e ogni venerdì con partenza alle 17:50 e arrivo a Genova alle 19:00. Da gennaio la compagnia sarà presente nei GDS e nelle principali OTA, ed offre la massima disponibilità a collaborare con Agenzie di Viaggio, Tour Operators ed Aziende. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito flyleone.com. La compagnia dispone attualmente di un velivolo di tipo Beechcraft 1900D con una configurazione da 18 posti, ed è previsto l’arrivo in flotta di altri 2 aeromobili entro il 2022.

LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY: 10 ANNI DI SUPPORTO AL MOTORE CF34-10E – Nel dicembre di quest’anno Lufthansa Technik AERO Alzey (LTAA) segna 10 anni di esperienza nella manutenzione, riparazione e revisione del motore CF34-10E, utilizzato nei jet regionali Embraer 190 e 195 e nel business jet Embraer Lineage 1000. LTAA, una consociata interamente controllata da Lufthansa Technik, ha aggiunto il CF34-1 e CF34-3 al suo portafoglio già nel 1991, e ad essi si è aggiunto il CF34-8 nel 2002. Da allora i dipendenti LTAA hanno supportato oltre 550 CF34-10E shop visits e più di 270 visite in loco per i clienti. Nel 2014 ha avuto luogo la centesima shop visit di un CF34-10E. Anche se il produttore di motori General Electric (GE) ha deciso all’inizio del 2020 di interrompere la nuova produzione del -10E, le sue prospettive future continuano ad essere buone, come spiega Raimund Schnell, Vice President Marketing & Sales: “Più di 1500 motori CF34-10 sono attualmente operativi in tutto il mondo e il -10E sta attualmente vivendo un revival. Abbiamo fino a 120 eventi di manutenzione all’anno e prevediamo un’ulteriore crescita nei prossimi anni”. “Prima dell’introduzione del motore più grande della famiglia CF34, che produce fino a 20.000 libbre di spinta, la test bay esistente doveva essere ampliata. Inoltre, erano necessari preparativi per quei moduli motore che erano le parti che richiedevano più manutenzione per gli operatori. L’esperienza ha rapidamente rivelato che la turbina a bassa pressione (LPT) in particolare mostrava segni di usura. Pertanto LTAA ha sviluppato un programma di modifica del modulo LPT. Al centro del programma c’è la rimozione in loco dell’LPT seguita da una riparazione in shop, a costi contenuti e con tempi di risposta molto brevi: fino a quattro giorni per la rimozione e la reinstallazione del modulo LPT, più fino a nove giorni per le necessarie modifiche al modulo in officina. L’intero processo è quindi durato solo 14 giorni, rispetto agli oltre 35 giorni necessari per una shop visit. Inoltre, è stato possibile fare a meno del test run che altrimenti sarebbe stato necessario. La stessa LTAA ha sviluppato in gran parte i set di strumenti necessari per sostituire il modulo e ha procurato le attrezzature per la rimozione e il trasporto del motore”, afferma Lufthansa Technik. “Oltre ai vantaggi per i clienti, il programma di modifica del modulo LPT ci ha anche permesso di eliminare l’arretrato creato dall’introduzione ritardata del CF34-10 a LTAA e di mantenere la nostra posizione rispetto alla concorrenza”, ricorda Thomas Breit, Entry into Service Manager CF34-10, LTAA. I lunghi anni di esperienza di LTAA sono apprezzati dal produttore del motore, GE, nonché dai clienti: “Lufthansa Technik AERO Alzey e Finnair collaborano con successo alle shop visits dei motori CF34 da diversi anni. Come clienti, apprezziamo particolarmente il chiaro e trasparente processo e che vi sia una buona comunicazione e una cooperazione senza soluzione di continuità”, osserva Marko Anttila, Head of Continuing Airworthiness and Powerplant Management, Finnair. Inoltre, LTAA collabora all’ottimizzazione dei manuali e persegue uno scambio continuo con GE. L’azienda supporta anche l’OEM in progetti a breve termine.

IATA: STATEMENT SULL’ANNUNCIO DELLE NUOVE EU SLOT USE RULES PER LA SUMMER 2022 – “IATA ringrazia la Commissione europea per aver fornito in tempo utile la conferma delle slot rules per la prossima estate, resistendo alle richieste di ripristinare completamente le pre-pandemic slot rules. L’extended slot alleviation fornisce certezza delle regole quando l’ambiente della domanda rimane imprevedibile, consentendo alle compagnie aeree di creare orari sostenibili che rispondano alla domanda. IATA ha particolarmente apprezzato l’apertura della Commissione alla discussione degli aspetti tecnici della proposta, che ha portato alla scelta di una soglia di utilizzo degli slot che può essere concretamente attuata dalle compagnie aeree in termini di orari e pianificazione degli slot. Ci auguriamo che il prima possibile i governi ripristinino le regole di viaggio che consentano al settore di tornare a crescere. Fino a quando la crescita della domanda non si stabilizza, è essenziale che le slot rules vengano ripristinate gradualmente e continuino a mantenere disposizioni per eccezioni ragionevoli quando le condizioni cambiano, come una rapida repressione dei viaggi con l’emergere di una nuova variante come Omicron. Solo con regole di viaggio globali sostenibili e prevedibili è possibile recuperare la connettività ed eliminare la necessità di ridurre gli slot. L’airport slots system è stato la spina dorsale della costruzione della connettività aerea globale che prima del COVID-19 serviva 4,5 miliardi di passeggeri attraverso una rete di rotte che in 20 anni era raddoppiata, mentre le tariffe si erano dimezzate. Questo successo può essere ricostruito se i regolatori trattano il sistema con cura”, afferma Wille Walsh, IATA Director General.

BOEING E CSIRO LANCIANO UN NUOVO PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO – Boeing e CSIRO, l’agenzia scientifica nazionale australiana, hanno lanciato un nuovo programma di ricerca quinquennale da 41 milioni di dollari australiani con aree di interesse che includono aviation sustainability, digital twin and model-based engineering, space, tecnologie per aumentare la sicurezza e la produttività delle fabbriche. “Anni di ricerca e sviluppo sono al centro di ogni innovazione critica nel settore aerospaziale”, ha affermato Greg Hyslop, Boeing chief engineer and executive vice president of Engineering, Test & Technology. “Il nostro nuovo accordo pluriennale con CSIRO porterà a un’industria aeronautica più sostenibile, basandosi sulla nostra partnership decennale che ha già prodotto così tanti progressi significativi per Boeing e i nostri clienti”. I progetti includono l’accelerazione delle comunicazioni satellitari e altre tecnologie legate allo spazio, il miglioramento del gemello digitale di Boeing e delle capacità ingegneristiche basate su modelli per migliorare ulteriormente l’efficienza operativa e la sostenibilità degli aerei commerciali di Boeing e dei prodotti futuri. CSIRO è stato nominato fornitore dell’anno di Boeing in quattro occasioni: 2011, 2016, 2017 e 2018 nell’Environmental category. Le parti hanno compiuto numerosi progressi dalla prima partnership nel 1989. Questi includono la tecnologia “Paintbond” di CSIRO, che è stata applicata a più di mille aerei Boeing in tutto il mondo, risparmiando milioni di dollari in costi di manutenzione. In 32 anni di collaborazione, le due organizzazioni hanno investito oltre 200 milioni di dollari australiani in progetti di ricerca congiunti, tra cui ricerca e sviluppo relativi allo spazio, alcuni dei quali si svolgeranno presso la nuova struttura di Brisbane del CSIRO. “CSIRO esiste da più di 100 anni per aiutare l’industria a risolvere le sue più grandi sfide e creare una società prospera. La nostra partnership con Boeing ne è un fulgido esempio: la scienza fornisce soluzioni reali per l’industria aerospaziale e crea vantaggi economici per l’Australia e posti di lavoro per gli australiani”, ha affermato il dott. Marshall. Il forte rapporto con CSIRO è stato un fattore chiave nella scelta di Boeing in Australia come sede per una delle sue più grandi operazioni di ricerca e sviluppo al di fuori degli Stati Uniti.

AIR ASTANA RICEVE IL SETTIMO AIRBUS A321LR – Air Astana ha preso in consegna un settimo Airbus A321LR in leasing operativo da Air Lease Corporation. Il nuovo A321LR è arrivato all’aeroporto internazionale di Almaty direttamente dallo stabilimento Airbus di Amburgo, in Germania. L’Airbus A321LR è dotato di motori Pratt & Whitney PW1133G ed è la versione a lungo raggio dell’A321neo. Ha un peso massimo al decollo incrementato, un design della fusoliera ottimizzato e una configurazione con due classi di servizio che comprende 16 posti in classe business e 150 in classe economica. Tutti i posti sono dotati di monitor individuali. Gli Airbus A321LR operano servizi in tutta la rete di Air Astana, compresi i voli internazionali per Dubai, Francoforte, Londra, Istanbul, Phuket, Maldive e Sri Lanka. La flotta del gruppo Air Astana è composta da 36 aerei, 28 dei quali appartengono alla famiglia Airbus, con la consegna di altri tre aerei A321LR prevista per il 2022. Air Astana gestisce una delle flotte più giovani del mondo.

SAAB E FMV SIGLANO UN CONTRATTO PER GRIPEN E EQUIPMENT – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defense Material Administration (FMV) in merito a nuovi equipaggiamenti per il Gripen E. Si tratta di un contratto supplementare all’original Gripen E contract del 2013. Il valore dell’ordine ammonta a circa 1,4 miliardi di corone svedesi. Il contratto originale, relativo allo sviluppo e alla modifica del Gripen E, firmato nel febbraio 2013, si basava sul riutilizzo di alcuni equipaggiamenti della flotta Gripen C/D esistente all’interno delle forze armate svedesi. Invece di riutilizzare equipaggiamenti del Gripen C/D, ne vengono acquisiti nuovi per una parte dell’ordine totale della Svezia per 60 velivoli Gripen E. Questo approccio garantisce la disponibilità della Swedish Gripen C/D fleet in service, mentre il Gripen E viene consegnato e presentato alle forze armate svedesi.

AIR CANADA: PARTNERSHIP AMPLIATA TRA AEROPLAN E UBER CANADA – Aeroplan annuncia una partnership di fidelizzazione ampliata con Uber Canada, che offre ai membri Aeroplan in Canada l’opportunità di guadagnare punti sugli acquisti Uber Eats e Uber Rides quando collegano i propri account. Questa partnership è un’estensione dell’annuncio di settembre, in cui i titolari di carte di credito Aeroplan hanno ricevuto un free Uber Pass membership, sbloccando spese di consegna illimitate di $0 su ordini di generi alimentari idonei, sconti sui viaggi e vantaggi aggiuntivi. “Siamo entusiasti di collaborare con Uber Canada per creare un programma più gratificante per i nostri membri”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Aeroplan, Air Canada.

DELTA PRESENTA IL NUOVO CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER – Il CEO di Delta, Ed Bastian, ha condiviso una nota con i dipendenti, annunciando che Delta accoglierà un Chief Sustainability Officer nel 2022. Pamela Fletcher si unirà a Delta come Senior Vice President and Chief Sustainability Officer e si unirà al Delta Leadership Committee come airline industry’s only C-Suite level CSO. “Tra le sfide della pandemia abbiamo accelerato i nostri sforzi per combattere la crisi del cambiamento climatico e costruire un futuro sostenibile per i viaggi aerei, qualcosa che è essenziale per il successo a lungo termine di Delta. Mentre entriamo nella fase successiva della ripresa, svilupperemo i nostri sforzi per la sostenibilità e amplieremo la nostra posizione di leader nel settore nel nostro percorso verso net zero. Sono felice di annunciare che Pamela Fletcher si unirà a Delta per guidare questo sforzo come nostro nuovo Senior Vice President and Chief Sustainability Officer. Nel suo nuovo ruolo Pam riporterà direttamente a me e si unirà al Delta Leadership Committee. Inizierà il 1 febbraio”, afferma il CEO Ed Bastian.

DELTA PREVEDE 7,8 MILIONI DI CLIENTI DAL 17 DICEMBRE AL 3 GENNAIO – Delta prevede di servire almeno 7,8 milioni di clienti dal 17 dicembre al 3 gennaio. Questo volume rappresenta il massimo da prima dell’inizio della pandemia nel 2019, quando Delta ha servito 9,3 milioni di passeggeri. Il volume di clienti previsto da Delta durante questo periodo è più del doppio dei 3,6 milioni di clienti che hanno volato con Delta durante la stagione 2020. “Come abbiamo visto dall’intenso viaggio iniziato prima del Ringraziamento e continuato durante la stagione delle vacanze invernali, le persone in tutto il mondo sono pronte a tornare alla normalità”, ha affermato il Chief Health Officer di Delta, il dottor Henry Ting. “Ma non possiamo abbassare la guardia quando si tratta di salute e benessere, soprattutto mentre impariamo di più sulla variante Omicron”. Il basso rischio di trasmissione di COVID-19 sugli aerei è stato verificato da numerosi studi negli ultimi 12 mesi, incluso un recente studio peer-reviewed della Mayo Clinic che mostra che il rischio di esposizione al COVID-19 durante il viaggio dopo che tutti i passeggeri sono risultati negativi 72 ore prima del volo è inferiore allo 0,1%.