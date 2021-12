Emirates completa la flotta A380 con la consegna numero 123

Emirates ha ricevuto oggi la consegna del suo 123° Airbus A380. Il velivolo, registrato come A6-EVS, è anche l’ultimo nuovo aeromobile A380 ad entrare a far parte della flotta di Emirates, segnando un’altra pietra miliare nel costante impegno di 21 anni della compagnia aerea nel programma.

“Ricevendo la consegna di un aeromobile nuovo nel mezzo di una pandemia globale senza precedenti, Emirates segnala ancora una volta il suo ottimismo per la ripresa del settore e il ritorno della domanda di viaggi.

Emirates è stata la prima compagnia aerea ad annunciare un ordine per l’A380 al Farnborough Air Show del 2000 quando l’aereo era ancora commercializzato come A3XX. Questo è stato seguito da un firm commitment e da un ordine aggiuntivo per altre 15 unità al Dubai Air Show del 2001, una dichiarazione audace appena 6 settimane dopo che gli eventi dell’11 settembre hanno sfidato l’industria come mai prima d’ora.

L’impegno di Emirates è stato fondamentale per il lancio del programma che ha riunito i principali attori aerospaziali europei e la sua catena di approvvigionamento globale per sviluppare e portare sul mercato il più grande aereo commerciale del mondo.

Da quando ha preso il volo per la prima volta, l’A380 ha continuato a catturare l’immaginazione, generare eccitazione ovunque operi e attirare la preferenza dei viaggiatori per i suoi interni silenziosi, spaziosi e confortevoli”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “L’A380 è un aereo davvero speciale in tanti modi. Per Emirates, ci ha dato l’opportunità di ridefinire l’esperienza di viaggio, servire in modo efficiente la domanda negli aeroporti con limitazioni di slot e rafforzare la crescita della nostra rete. L’A380 rimarrà il prodotto di punta di Emirates per i prossimi anni e un pilastro vitale dei nostri piani di rete.

L’aereo che stiamo ricevendo oggi presenta i nostri ultimi prodotti di cabina, tra cui la Premium Economy. Confrontalo con il nostro primissimo A380 consegnato nel 2008 e vedrai la miriade di miglioramenti e aggiornamenti investiti per garantire che l’esperienza dell’A380 di Emirates non abbia eguali. Vorremmo ringraziare Airbus e tutti i nostri partner del programma per averci permesso di introdurre molti innovativi ‘industry firsts’ e, soprattutto, fornire il miglior prodotto per i clienti di Emirates”.

“L’A380 ha toccato la vita di così tanti passeggeri stabilendo nuovi standard in termini di esperienza di volo e di viaggio. Sono fiducioso che continuerà a farlo per decenni a venire con Emirates, che ha continuamente introdotto nuovi servizi e prodotti che consentono passeggeri di tutto il mondo di provare le caratteristiche uniche dei loro A380”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “A nome di tutti i team Airbus, vorrei utilizzare questa delivery milestone per ringraziare calorosamente Emirates Airline – il più grande operatore di A380 al mondo – per la loro incrollabile fiducia e partnership”.

L’ultimo A380 di Emirates in consegna include gli ultimi prodotti di bordo della compagnia aerea, tra cui First Class Private Suites e Shower Spa, il famoso A380 Onboard Bar, la nuova cabina Premium Economy e i più recenti sistemi di intrattenimento a bordo.

Al Dubai Airshow 2021 di novembre, Emirates ha anche annunciato un importante programma di retrofit che vedrà 52 dei suoi aeromobili A380 esistenti equipaggiati di cabine Premium Economy e altri miglioramenti, evidenziando l’impegno continuo della compagnia aerea a garantire che la sua esperienza con l’A380 rimanga la migliore in volo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)