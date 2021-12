News Brevi – 16.12.2021

FLY LEONE SPOSTA LE OPERAZIONI SU GENOVA – A partire dal 17 dicembre Fly LeOne opererà i propri voli basando il proprio velivolo Beechcraft 1900D da 18 posti presso l’aeroporto di Genova. “Genova è in una posizione strategica per il modello di business della nostra compagnia, sia per la possibilità di sviluppare un network di rotte a corto raggio nel centro Europa dedicate ai Business Travellers, sia per la vicinanza con la Francia, un mercato molto familiarizzato con questo tipo di aeromobile e quindi con la tipologia di servizi che la nostra compagnia offre”, dichiara Davide Strinna, Direttore Commerciale della compagnia. “Inoltre l’Aeroporto di Genova ha dimostrato un interesse nei confronti della nostra startup fin dai primi voli operati da ottobre sulla tratta Genova-Trieste-Genova, che continueremo ad operare con un orario più attento alle esigenze di viaggio dei nostri passeggeri a partire dal 3 gennaio. Presto annunceremo l’apertura di una nuova rotta e l’incremento delle frequenze che inizieranno già da metà febbraio”, ha concluso Davide Strinna. L’operativo dei voli a partire dal 3 gennaio sarà il seguente: Genova – Trieste ogni lunedì, con partenza alle 07:00 e arrivo a Trieste alle 08:10 e ogni venerdì con partenza alle 16:10 e arrivo a Trieste alle 17:20; Trieste – Genova, ogni lunedì con partenza alle 08:40 e arrivo a Genova alle 09:50 e ogni venerdì con partenza alle 17:50 e arrivo a Genova alle 19:00. Da gennaio la compagnia sarà presente nei GDS e nelle principali OTA, ed offre la massima disponibilità a collaborare con Agenzie di Viaggio, Tour Operators ed Aziende. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito flyleone.com. La compagnia dispone attualmente di un velivolo di tipo Beechcraft 1900D con una configurazione da 18 posti, ed è previsto l’arrivo in flotta di altri 2 aeromobili entro il 2022.

KLM E ARMATA DI MARE: TEMPORARY SHOP A FIUMICINO PER LA SALVAGUARDIA DEL PIANETA – KLM e Armata di Mare tornano a sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità, questa volta in uno dei punti nevralgici della capitale. Il temporary shop posizionato all’interno del terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino sarà il punto di riferimento nel passaggio di tutti i viaggiatori diretti al gate d’imbarco. La compagnia aerea olandese KLM e il brand italiano Armata Di Mare consolidano, ancora una volta, la loro alleanza a favore della tutela del Pianeta. A pochi mesi dalla loro ultima collaborazione per il progetto 100 Globi per un futuro sostenibile installati nelle vie del centro di Milano, KLM e Armata di Mare, rinnovano così il loro impegno a favore della sostenibilità comunicandolo a tutti con questo progetto che parla di rispetto per l’ambiente e in cui cielo e mare si incontrano con l’intento di promuovere un nuovo modo di vestire e viaggiare, nel pieno rispetto del mondo che ci circonda e invitando tutti a comportamenti etici dimostrando il proprio impegno verso la salvaguardia dell’ambiente. Lo stand è firmato KLM Royal Dutch Airlines, in collaborazione con Armata di Mare ed il media partner Radio Dimensione Suono Soft che garantirà con degli eventi settimanali un rilassante sottofondo musicale. All’interno del temporary shop KLM sarà possibile acquistare Collair, la giacca ecologica con un peso di soli 100 grammi realizzata in collaborazione con Armata di Mare e prodotta con materiale riciclato raccolto grazie all’iniziativa di KLM #perunmarepulito. Un caposapalla che si trasforma in un comodo cuscinetto da viaggio per garantire a tutti i viaggiatori uno spostamento all’insegna del relax. Collair riprende i colori della compagnia aerea, che richiamano le tonalità del cielo e riporta un motivo a nuvole a evocare l’idea del viaggio. Il 50% del ricavato della vendita del Collair finanzierà il programma SAF (Sustainable Aviation Fuel) di KLM: elemento chiave per la riduzione di CO2 nel trasporto aereo che, insieme al rinnovo della flotta, all’innovazione tecnologica degli aeromobili e a una sempre maggiore efficienza operativa, aiuterà a ridurre le emissioni con l’obiettivo di abbatterle fino al 50% entro il 2030 (rispetto al 2005).

PASCO DISTRIBUIRA’ LE IMMAGINI SATELLITARI DI PLEIADES NEO – Airbus e PASCO CORPORATION (di seguito PASCO), fornitore giapponese di soluzioni geospaziali, hanno siglato un nuovo accordo di partnership per una Direct Receiving Station (DRS) Pléiades Neo con i relativi diritti di distribuzione dei dati sul mercato giapponese. L’accordo costituisce una nuova pietra miliare nella collaborazione a lunghissimo termine tra le due società iniziata venti anni fa, quando PASCO ha introdotto il sistema di geoproduzione industriale di Airbus. Nel 2005, PASCO è diventato il distributore esclusivo dei dati del satellite radar TerraSAR-X per il mercato giapponese, nel 2011 il primo distributore dei dati Pléiades, ancor prima del lancio del satellite, e nel 2014 il distributore esclusivo dei dati SPOT 6/7. Oggi, Airbus e PASCO lavoreranno insieme per espandere la fornitura di servizi di informazione geospaziale utilizzando e offrendo dati con una risoluzione nativa di 30 cm da Pléiades Neo e saranno in grado di rispondere a qualsiasi necessità altamente esigente in termini di reattività, rivisitazione o capacità di copertura in vari campi come le attività di prevenzione e preparazione ai disastri sia in tempo di pace che in situazioni di emergenza, per la sicurezza nazionale in senso più ampio. Composta da quattro satelliti identici, la costellazione Pléiades Neo, completamente prodotta, posseduta e gestita da Airbus, offre una risoluzione nativa di 30 cm con una fascia di immagini di 14 km, la più ampia della sua categoria. Grazie alla sua impareggiabile agilità, la costellazione sarà in grado di coprire l’intera massa terrestre cinque volte all’anno. I primi due satelliti sono già in orbita, mentre gli ultimi due saranno lanciati a metà 2022.

INAUGURATA LA TRATTA FORLI’-TIRANA DI ALBAWINGS – L’Aeroporto Ridolfi ha accolto il primo volo di Albawings, inaugurando la tratta Forlì – Tirana, operata dalla compagnia albanese. Una meta che ha già riscosso i consensi della comunità albanese presente in Romagna che ha subito usufruito di questa opportunità per viaggiare verso il Paese delle Aquile. Il nuovo collegamento, operato con aeromobili Boeing 737, collegherà le due città con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica ai seguenti orari: Tirana- Forlì partenza ore 12 arrivo ore 13.30; Forlì – Tirana partenza ore 14.10 arrivo ore 15-25. Le tariffe partiranno da 35.99 euro sola andata offrendo incluso nel prezzo fino a 30 kg di bagaglio, tra cabina e stiva, e la selezione del posto a bordo. Sarà inoltre possibile incrementare la franchigia bagaglio o scegliere i sedili comfort ad un prezzo conveniente e proteggere il proprio viaggio dagli imprevisti con le formule assicurative riservate ai propri clienti. È possibile prenotare i voli Albawings sul sito della compagnia www.albawings.com.

AMERICAN AIRLINES: A NEO IS BORN – American Airlines informa: “Di recente abbiamo preso in consegna il nostro 50° aeromobile Airbus assemblato a Mobile, in Alabama. Per commemorare l’occasione, condivideremo una serie di video in cinque parti per darti uno sguardo dietro le quinte su come vengono assemblati i nostri A321neo”. Info e video su: https://news.aa.com/news/news-details/2021/A-neo-is-born-FLT-11/default.aspx.

EUROWINGS CHRISTMAS PROMOTION: FREE MIDDLE SEAT SENZA COSTI AGGIUNTIVI – Eurowings informa: “Eurowings ha in serbo un regalo molto speciale per i suoi passeggeri: i clienti che prenotano voli durante le festività natalizie e invernali possono aggiungere un free middle seat alla loro prenotazione gratuitamente. Questa promozione natalizia è valida su tutte le rotte domestiche tedesche e su tutte le rotte da/per Germania, Austria e Svizzera per i voli tra il 21 dicembre 2021 e il 16 gennaio 2022, ovviamente in base alla disponibilità. Il free middle seat può essere prenotato gratuitamente dal 21 dicembre tramite eurowings.com o l’app per i clienti di Eurowings, con pochi clic. Best-seller nella pandemia, il free middle seat, che permette maggiore comodità o distanza personale dagli altri passeggeri ed è prenotabile in aggiunta al volo a soli 10 euro, è stato recentemente venduto per la 100.000° volta: corrisponde al numero di posti su quasi 600 aeromobili Airbus A320 completamente occupati. La rotta più popolare per prenotare un posto intermedio libero è il volo Eurowings da Düsseldorf a Palma di Maiorca. I passeggeri di Eurowings desiderano inoltre aggiungere comfort e distanza extra alla loro prenotazione sulle rotte da Amburgo e Colonia/Bonn a Palma. Eurowings è stata la prima compagnia aerea tedesca a introdurre questo servizio nell’estate 2020. Da allora, i posti intermedi liberi, che in precedenza erano solo una parte della tariffa BIZclass, possono essere prenotati anche nelle file di aeromobili più indietro, in base alla disponibilità. L’offerta è valida su tutte le rotte Eurowings in Europa”.

EASA AGGIORNA LE EASY ACCESS RULES FOR AIRCREW – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules (EAR) for Aircrew. Questa revisione del dicembre 2021 incorpora regole per basic instrument rating (BIR), nonché per flight crew competence and training methods, reporting, analysis and follow-up degli eventi nel settore dell’aviazione civile. Le EAR per Aircrew vengono visualizzate in un formato consolidato e di facile lettura con funzionalità di navigazione avanzate tramite collegamenti e segnalibri. Il documento è disponibile per il download gratuito dal sito web EASA in formato pdf e come pubblicazione dinamica online e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

L’ICAO NOMINA IL PESIDENTE DELLA ICAO AIR NAVIGATION COMMISSION – Il Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) ha nominato Padhraic Kelleher per un anno (rinnovabile) come President of the ICAO Air Navigation Commission (ANC), UN civil aviation organization main technical review body. Il mandato di Mr. Kelleher inizia il 1 gennaio 2022. In qualità di presidente dell’ANC, guiderà il lavoro della Commissione sullo sviluppo dei global plans for safety, air navigation capacity and efficiency dell’ICAO, nonché gli standard e le pratiche raccomandate allegati alla Chicago Convention. Anche la gestione dei preparativi dell’ANC per l’Assemblea 2022 ICAO sarà tra le sue prime responsabilità chiave. Dopo la sua nomina da parte del Regno Unito, Kelleher è entrato a far parte della Commissione nel settembre 2018. Da allora ha guidato la produzione di risultati nell’ambito del suo programma di lavoro sulla navigazione aerea e sulla sicurezza informatica, la gestione della sicurezza, le merci pericolose e la medicina aeronautica. Prima di entrare a far parte della Commissione, Kelleher ha prestato servizio per 25 anni presso l’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito, dove è stato nominato Head of Innovation, Strategy and Policy e Head of Airworthiness, tra le altre posizioni di leadership. Ha anche ricoperto ruoli di leadership e di consulenza tecnica senior con altri organismi di supervisione della sicurezza del Regno Unito e dell’Europa che abbracciano l’aviazione civile e militare e la regolamentazione dei lanci spaziali. Kelleher ha iniziato la sua carriera come civil aircraft flight test engineer.

2022 JANUARY SALES PER BRITISH AIRWAYS – British Airways e British Airways Holidays danno il via al 2022 lanciando i saldi di gennaio, con sconti disponibili per i clienti che prenotano prima del 25 gennaio 2022. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Abbiamo avuto molti alti e bassi negli ultimi due anni e, dai modelli che abbiamo visto nel traffico del sito web, sappiamo che i nostri clienti sono desiderosi di recuperare per il tempo perso nel 2022. Questa è la nostra più grande vendita dell’anno con la più ampia gamma di destinazioni e date di viaggio, quindi che si tratti di una vacanza da sogno o di una riunione con i propri cari, ce n’è per tutti i gusti. Siamo qui per aiutare le persone a tornare al viaggio che conoscono e amano”. La Book with Confidence policy della compagnia offre modifiche senza commissioni o uno scambio con voucher per le prenotazioni effettuate durante la vendita di gennaio, a condizione che le date di viaggio iniziali siano prima del 31 agosto 2022. I clienti possono prenotare con assoluta fiducia sapendo di avere la flessibilità di spostare i propri voli o vacanze qualora i loro piani dovessero cambiare.

PRATT & WHITNEY ACCOGLIE KOREAN AIR NEL GTF MRO NETWORK – Pratt & Whitney ha annunciato oggi che amplierà il suo global network of providers che effettuano la manutenzione dei motori Pratt & Whitney GTF con Korean Air, in particolare la sua Korean Air Maintenance and Engineering Division. La struttura servirà i motori PW1100G-JM per la famiglia A320neo, con capacità complete di smontaggio, assemblaggio e test. Con più di 10.000 ordini di motori e impegni da più di 80 clienti, i motori GTF ora alimentano più di 1.100 velivoli con 56 operatori in tre famiglie di velivoli. Per stare al passo con la flotta in crescita, il GTF MRO network continua ad espandersi in tutto il mondo. “Pratt & Whitney ha una relazione di lunga data con Korean Air che risale alla fine degli anni ’60 e oggi siamo entusiasti di dar loro il benvenuto nel GTF MRO network”, ha affermato Marc Meredith, executive director of GTF Engine Aftermarket at Pratt & Whitney. “Vedendo entrambi i lati dell’equazione – operation and maintenance – Korean Air ha l’esperienza che ci aspettiamo dai nostri network providers”. Korean Air è l’ottava struttura annunciata in Asia che supporterà GTF MRO work. Attualmente sono attivi tre shop, tra cui MTU Maintenance Zhuhai in Cina, Pratt & Whitney’s Eagle Services Asia (ESA) in Singapore, IHI, che fa parte di JAEC, in Giappone. “Siamo entusiasti di entrare a far parte del GTF MRO network. Dal 2018 voliamo su velivoli A220 con motore GTF, con dieci attualmente nella nostra flotta. Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo anno, in cui prevediamo di ricevere il nostro primo aereo A321neo con motore GTF”, ha affermato Sookeun Lee, Executive Vice President and Chief Operations Officer at Korean Air. Attualmente ci sono dieci active GTF MRO engine centers in tutto il mondo.

ROLLS-ROYCE RENDE IL DUISBURG CONTAINER TERMINAL CLIMATE-NEUTRAL CON MTU HYDROGEN TECHNOLOGY – Rolls-Royce garantirà una fornitura di energia a impatto climatico zero presso il container terminal attualmente in costruzione nel porto di Duisburg, Germania. La business unit Power Systems di Rolls-Royce sta fornendo la sua più recente mtu hydrogen technology a questo scopo, al fine di fornire energia elettrica e calore al futuro terminal in modo sostenibile: mtu fuel cell solutions per electrical peak load coverage e mtu hydrogen heat and power generation station. A tal fine, Duisport, uno dei più grandi porti interni del mondo, sta lavorando con diversi partner per costruire un hydrogen-based supply network entro il 2023, che includa diverse opzioni tecnologicamente sofisticate per la conversione e lo stoccaggio dell’energia.

SAAB: ORDINE PER IL TORPEDO SYSTEM – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Material Organization (FMV) per la prossima fase del life extension programme of Torpedo 62. Il valore dell’ordine è di 145 milioni di corone svedesi e le consegne avverranno entro la fine del 2023. “Questo ordine aiuta a sviluppare un torpedo system più capace per il futuro. Non vediamo l’ora di continuare a evolvere uno dei principali sistemi d’arma della Marina svedese”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics.