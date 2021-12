La French Sécurité Civile amplia la flotta con due Airbus H145

La French Armament General Directorate (DGA) ha ordinato altri due five-bladed H145 destinati ad equipaggiare la Sécurité Civile, agenzia del French Ministry of Interior che svolge servizi di soccorso e trasporto aereo sanitario in tutta la Francia. Questo contratto è un follow-up del contratto firmato nel 2020 per un’iniziale lotto di due H145 consegnati nel dicembre 2021.

“La Sécurité Civile ha lanciato un ambizioso programma pluriennale per modernizzare i suoi mezzi di intervento al fine di adattarsi all’evoluzione e alle esigenze delle nostre missioni di servizio pubblico. Operiamo giorno e notte dalle nostre 23 basi in Francia e nei territori d’oltremare. In media, una persona viene salvata ogni 33 minuti da uno dei nostri elicotteri “Dragon” e questi due nuovi velivoli rafforzeranno la capacità operativa degli uomini e delle donne della Sécurité Civile francese in tutta la Francia”, ha affermato il Prefect Alain Thirion, Director General of the Sécurité Civile.

“Siamo orgogliosi di fornire alla Sécurité Civile altri due H145 pentapala. Questo seguito al contratto firmato nel quadro del French stimulus plan for the aerospace industry offre visibilità ad Airbus Helicopters mentre affrontiamo questa crisi sanitaria ed economica globale”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Il nuovo five-bladed H145 sarà una risorsa per le missioni critiche che la Sécurité Civile svolge, come abbiamo visto durante le varie ondate di pandemia e le inondazioni in Francia”.

“Certificata dall’European Union Aviation Safety Agency nel giugno 2020, questa nuova versione del best-selling H145 light twin-engine helicopter di Airbus porta un nuovo e innovativo five-bladed rotor al multi-mission helicopter, aumentando il carico utile di 150 kg, offrendo nuovi livelli di comfort, semplicità e connettività. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e della Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La bassa acoustic footprint rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria. Oggi Airbus ha più di 1.515 elicotteri della famiglia H145 in servizio in tutto il mondo, registrando un totale di oltre sei milioni di ore di volo”, afferma Airbus Helicopters.

Fondata nel 1957, la divisione elicotteri della Sécurité Civile gestisce una flotta di 33 elicotteri EC145 in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutta la Francia per missioni di soccorso.

Riguardo l’H145 pentapala, Md80.it nelle scorse settimane ha avuto la possibilità, grazie ad Airbus Helicopters, di provare da vicino le notevoli performance della macchina. A questo link l’articolo e il reportage completo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Christian D. Keller – Airbus Helicopters)