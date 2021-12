Cambiamento al vertice di Austrian Airlines: Annette Mann nominata successore di Alexis von Hoensbroech come CEO

Dopo un mandato di quasi tre anni e mezzo, Alexis von Hoensbroech si dimetterà dalla carica di CEO/CFO di Austrian Airlines su sua richiesta. Von Hoensbroech è entrato a far parte della compagnia di bandiera austriaca come Chief Executive Officer nell’agosto 2018. Nell’ottobre 2020 il suo contratto di lavoro è stato prorogato fino al 2026. A partire dal 1 gennaio 2021, ha assunto anche la carica di Chief Financial Officer, oltre ai sui doveri esistenti. Il CEO/CFO uscente assumerà l’incarico di top management per una compagnia aerea del Nord America nel corso del primo trimestre del 2022. Tuttavia, per ragioni di concorrenza, lascerà Austrian Airlines con effetto immediato.

“Ripenso agli ultimi tre anni e mezzo con immensa gratitudine, durante i quali ho avuto l’onore di lavorare per il futuro della nostra Austrian Airlines con passione e con una grande squadra”, afferma il CEO/CFO uscente, Alexis von Hoensbroech. “Sono molto orgoglioso di aver trovato un modo per superare la crisi in cui siamo scivolati come conseguenza della pandemia coronavirus. Vorrei estendere i miei ringraziamenti speciali ai dipendenti di Austrian Airlines. Non saremmo mai arrivati così lontano senza il loro impegno e la loro solidarietà. Per me personalmente, ora è il momento di partire per nuovi lidi e intraprendere una nuova sfida professionale al di fuori di Lufthansa Group”, aggiunge von Hoensbroech.

“Vorrei ringraziare Alexis von Hoensbroech per il suo eccezionale lavoro a beneficio di Austrian Airlines”, afferma Christina Foerster, Chairwoman of the Austrian Airlines Supervisory Board. “È grazie a lui e al suo team che sono state poste le basi per una ripartenza di successo dopo la pandemia. A nome dell’intero Supervisory Board, desidero augurare ad Alexis von Hoensbroech ogni successo nel suo nuovo ruolo”.

Il Lufthansa Executive Board ha deciso di nominare Annette Mann, attualmente Head of Corporate Responsibility for the Lufthansa Group, come CEO. Dovrebbe iniziare con Austrian Airlines nel marzo 2022, lavorando come CEO in collaborazione con gli altri membri attuali dell’Executive Board, vale a dire il CCO Michael Trestl e il COO Francesco Sciortino, a condizione che venga formalmente nominata dal Supervisory Board di Austrian Airlines. Per il momento i due Board members Michael Trestl e Francesco Sciortino assumeranno le responsabilità di Alexis von Hoensbroech.

Annette Mann (43) porta una vasta esperienza di gestione acquisita all’interno di Lufthansa Group, servendo in varie posizioni strategiche e operative negli ultimi 18 anni. Cresciuta vicino al confine austriaco, laureata in economia aziendale, è attualmente Head of Corporate Responsibility presso Lufthansa Group, con la responsabilità dell’ulteriore sviluppo, gestione e implementazione di un programma di sostenibilità olistico e a livello di Gruppo. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nel Gruppo. Ad esempio, è stata VP Product Management presso SWISS a Zurigo. Allo stesso tempo, è stata responsible for Inflight & Customer Services of Network Airlines and Co-Negotiator of the LSG Europe sale. Inoltre, Annette Mann ha lavorato come Chairwoman of the Advisory Board of the Lufthansa InTouch service center network fino alla fine del 2020. Attualmente rappresenta Lufthansa nella Swiss Aviation Foundation, nel Supervisory Board di Lufthansa CityLine e ricopre la carica di Chairwoman of the Advisory Board of Help Alliance gGmbH.

“Il Lufthansa Group Executive Board ha nominato Annette Mann, top manager esperto, per ricoprire la posizione di CEO di Austrian Airlines. Grazie alla sua lunga esperienza e alla gestione di successo di molti progetti a livello di Gruppo, Annette Mann porta ad Austrian Airlines un vasto know-how e un solido network. In particolare, nella sua attuale posizione di Head of Corporate Responsibility, Annette Mann è responsabile di una delle questioni più critiche che impattano sul futuro del nostro Gruppo. Fornisce la prova quotidiana di essere in grado di affrontare le sfide del nostro tempo”, conclude Christina Foerster, Chairwoman of the Austrian Airlines Supervisory Board.

