French Bee prende in consegna il suo primo Airbus A350-1000

French Bee, low-cost, long-haul airline (Groupe Dubreuil member) con base in Francia, ha preso in consegna il suo primo A350-1000, in leasing da Air Lease Corporation, che si unirà alla propria flotta rendendolo così un all-A350 fleet operator. L’aereo è il primo di due A350-1000 che saranno operati dal vettore sulla rotta da Parigi all’isola di Saint Denis de La Reunion nell’Oceano Indiano.

“Gli A350-1000 integreranno i quattro velivoli A350-900 già presenti nella flotta, fornendo alla compagnia aerea una flessibilità operativa senza rivali e soluzioni eco-efficienti per la sua rete.

L’aereo dispone di 480 posti in un layout a due classi (40 premium class, 440 economy class), fornendo tutti i comfort e i servizi della cabina Airspace di Airbus, incluso l’intrattenimento in volo per i passeggeri (IFE) all’avanguardia e connettività Wi-Fi completa in tutta la cabina. La cabina dell’A350 è anche la più silenziosa di qualsiasi aereo a doppio corridoio.

L’A350-1000, il widebody più grande di Airbus nella twin-engine category, presenta il più recente design aerodinamico, una fusoliera e ali in fibra di carbonio, oltre a nuovi motori Rolls-Royce Trent XWB-97 a basso consumo di carburante, che consentono alla compagnia aerea di volare fino a 16.000 km (8.700 miglia nautiche). Insieme, questi elementi si traducono in livelli ineguagliabili di efficienza operativa con il 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 e una riduzione del 50% del rumore”, afferma Airbus.

Contemporaneamente, Dubreuil group prende in consegna anche un altro A350-1000 in leasing da Air Lease Corporation destinato ad Air Caraïbes, portando a 15 il numero di aeromobili Airbus nella flotta del gruppo.

Alla fine di novembre 2021, la Famiglia A350 aveva ricevuto 913 ordini fermi da 49 clienti in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)