Lufthansa Group: cambiamenti nel top management

Jens Ritter, attualmente Member of the Executive Board and COO of Eurowings, diventerà il nuovo CEO di Lufthansa Airlines il 1° aprile 2022 e succederà a Klaus Froese. Klaus Froese lascia il suo incarico dopo più di sei anni nell’Executive Board of Lufthansa Airlines, più recentemente come CEO. Più avanti, volerà per Lufthansa come capitano, pilotando il nuovo Boeing 787 che arriverà il prossimo anno.

Annette Mann, attualmente Head of Corporate Responsibility presso Lufthansa Group, diventerà il nuovo CEO di Austrian Airlines a partire dal 1° marzo 2022. Annette Mann succede a Alexis von Hoensbroech, che lascerà la compagnia con effetto immediato su sua richiesta.

Dietmar Focke, attualmente Head of Engine Services presso Lufthansa Technik, si trasferisce nell’Executive Board di Lufthansa Cargo e sarà responsible for Operations and Human Resources dal 1° marzo 2022. Succede ad Harald Gloy, che lascerà la compagnia su propria richiesta.

Jörg Beißel, Head of Corporate Controlling presso Lufthansa Group, assumerà la carica di CFO di Lufthansa Airlines a partire dal 1° aprile 2022. Succede a Patrick Staudacher, che non prolungherà il suo contratto con Lufthansa su sua richiesta e lascerà la compagnia a fine aprile.

Frank Bauer, attualmente Member of the Executive Board at Eurowings and responsible for Finance and HR, sarà responsible for the corporate controlling of Lufthansa Group dal 1° aprile 2022.

Le aree Human Resources and Finance dell’Eurowings Executive Board saranno rilevate da Kai Duve a partire dal 1° febbraio 2022. Kai Duve è attualmente head of the Frankfurt cabin crews division of Lufthansa Airlines.

Benedikt Schneider, attualmente responsible for the Executive Office of the Chief Human Resources and Legal Officer of Deutsche Lufthansa AG, succederà a Kai Duve, sempre a partire dal 1° febbraio 2022.

Wilken Bormann, attualmente Head of Lufthansa Group Finance, assumerà la responsabilità di Finance and Human Resources nell’LSG Group Executive Board a partire dal 1° marzo 2022. Succede a Kristin Neumann, che lascerà su sua richiesta alla fine di febbraio.

“Rivestire queste posizioni di vertice è un altro passo importante nella nostra trasformazione. Stiamo proseguendo il nostro percorso con velocità immutata e stiamo rafforzando la nostra posizione tra i principali gruppi di compagnie aeree globali. Sono lieto che siamo stati in grado di ricoprire tutte le posizioni all’interno di Lufthansa Group – conferma il successo del nostro personale e dello sviluppo della leadership”, ha affermato Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)