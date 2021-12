Wizz Air: due nuove rotte per volare in Italia e Medio Oriente

A pochi giorni dallo scadere del 2021, Wizz Air ha annunciato due nuove tratte per volare in Italia e in Medio Oriente. Le nuove rotte collegheranno l’aeroporto Internazionale Falcone e Borsellino di Palermo-Punta Raisi (PMO) con l’Aeroporto Internazionale di Roma – Ciampino G. B. Pastine (CIA) e l’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla (BRI) con l’Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi (AUH).

“Un’ascesa inarrestabile quella di Wizz Air che a pochi giorni dalla fine di un anno già ricco di novità, ha annunciato ufficialmente l’inaugurazione di due nuove tratte che vedranno protagonista il meridione italiano, già al centro dei numerosi investimenti operati da Wizz Air. Due nuove tratte che mirano a potenziare non solo il traffico locale, con l’apertura di un nuovo canale tra gli aeroporti di Palermo e Roma Ciampino, ma anche quello internazionale, con l’espansione verso le rotte del Medio Oriente e, in particolare, Abu Dhabi che da febbraio 2022 sarà facilmente raggiungibile anche dal capoluogo pugliese. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia”, afferma Wizz Air.

“Poter annunciare l’inaugurazione di nuove tratte è sempre un piacere, specialmente qui in Italia, un mercato dove Wizz Air punta a crescere e investire ancora. Crediamo fortemente nel mercato italiano e ci impegniamo per fornire sempre più opportunità di viaggio a basso costo per i nostri illustri passeggeri italiani. Siamo felici di poter contribuire al turismo locale creando posti di lavoro e sostenendo la crescita economica”, ha commentato Andras Rado, portavoce di Wizz Air. “Il fatto che questi investimenti, poi, interessino sempre più spesso il sud Italia e, in particolare, due perle rare come le regioni Puglia e Sicilia, si sposa perfettamente con il nostro obiettivo primario: creare nuove ed entusiasmanti opportunità di viaggio, a prezzi convenienti, verso destinazioni nazionali e internazionali”.

Wizz Air, atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, oggi può contare su una flotta di 147 aeromobili, 7 basi (di cui quella di Venezia sarà operativa da marzo) e voli in partenza da 24 aeroporti italiani.

Palermo – Roma Ciampino – Giornaliero, dal primo febbraio 2022.

Bari – Abu Dhabi – Martedì e sabato, dal primo febbraio 2022.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)