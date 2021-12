Star Alliance nominata World’s Leading Airline Alliance ai World Travel Awards

Star Alliance è stata nominata World’s Leading Airline Alliance ai World Travel Awards di quest’anno. I premi annuali coprono più categorie e vengono assegnati in base a un sondaggio mondiale di dirigenti qualificati che lavorano nel settore dei viaggi e del turismo e consumer travel buyer. I premi servono a riconoscere, premiare e celebrare l’eccellenza in tutti i settori dell’industria globale dei viaggi e del turismo.

In precedenza, la Star Alliance Lounge dell’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX) si è ripetuta nella sua selezione come North America’s Leading Airport Lounge ai World Travel Awards. La lounge Star Alliance al LAX è una delle sei lounge di questo tipo a livello globale.

“Siamo grati per il continuo riconoscimento da parte dei dirigenti dei viaggi e del turismo e dall’organizzazione World Travel Awards”, ha affermato Jeffrey Goh, CEO di Star Alliance. “Accetto questo premio a nome delle centinaia di migliaia di dipendenti delle 26 compagnie aeree membri dell’Alleanza, che lavorano instancabilmente per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio senza pari. La nostra incessante attenzione al miglioramento del percorso del cliente è evidente dal continuo riconoscimento dell’Alleanza e delle sue compagnie aeree membri. Tutti noi stiamo lavorando alacremente, insieme ad altri esperti e partner del settore, per riconnettere il mondo e ripristinare completamente i viaggi globali”.

Graham E. Cooke, Founder, World Travel Awards, afferma: “Star Alliance continua a stabilire il punto di riferimento per l’aviazione globale e sono lieto che sia il settore dei viaggi che il pubblico abbiano riconosciuto questa eccellenza votandola ‘World’s Leading Airline Alliance 2021’. Le compagnie aeree membri di Star Alliance hanno anche goduto di una forte dimostrazione nel nostro programma 2021, vincendo 18 premi a livello regionale, oltre a 7 prestigiosi premi mondiali. Il loro slancio verso il 2022 è fonte di ispirazione per tutti noi”.

Una selezione dei premi è elencata di seguito, con un elenco completo disponibile sul sito Web dei World Travel Awards.

Aegean Airlines – Europe’s Leading Regional Airline.

Air Canada: North America’s Leading Airline Brand.

Air India: Asia’s Leading Airline – First Class.

Air New Zealand: Oceania’s Leading Airline; Oceania’s Leading Airline Brand; Oceania’s Leading Inflight Magazine.

ANA: Asia’s Leading Airline – Premium Economy Class.

Brussels Airlines: Europe’s Leading Airport Lounge – THE LOFT by Brussels Airlines.

Ethiopian Airlines: Africa’s Leading Airline – Economy Class; Africa’s Leading Airline Brand.

Lufthansa: World’s Leading Airline – Premium Economy Class; World’s Leading Inflight Magazine; Europe’s Leading Airline – Economy Class; Europe’s Leading Airline to Asia; Europe’s Leading Inflight Magazine.

Singapore Airlines: World’s Leading Cultural Airline; World’s Leading Airline to Asia; World’s Leading Airline – Economy Class; Asia’s Leading Airline; Asia’s Leading Airline Brand; Asia’s Leading Airline Inflight Entertainment.

TAP Air Portugal: World’s Leading Airline to Africa; World’s Leading Airline to South America; Europe’s Leading Airline to Africa; Europe’s Leading Airline to South America

Star Alliance è stata fondata nel 1997 come prima alleanza di compagnie aeree veramente globale. Le compagnie aeree associate sono: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United.

Complessivamente, il network Star Alliance offre attualmente più di 12.000 voli giornalieri verso quasi 1.300 aeroporti in 197 paesi. Ulteriori voli in coincidenza sono offerti dagli Star Alliance Connecting Partners Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.

(Ufficio Stampa Star Alliance)