Qatar Airways riprende i voli non-stop per Sofia e annuncia il ritorno dei Pre-pandemic In-flight Services sulle rotte verso Parigi e Londra

Qatar Airways celebra il ritorno dei suoi voli non-stop tra Doha e Sofia Airport (SOF), a partire dal 16 dicembre 2021. Questa importante ripresa offre una scelta più ampia e una connettività senza interruzioni per i viaggiatori internazionali attraverso l’hub della compagnia, l’Hamad International Airport (HIA).

Il servizio non-stop è operato dall’Airbus A320 di Qatar Airways con 12 posti in Business Class e 120 posti in Economy Class. Tutti i passeggeri beneficiano del famoso sistema di intrattenimento a bordo Oryx One, nonché di un’esperienza culinaria a bordo che incorpora ingredienti locali, freschi e salutari.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “La ripresa dei voli non-stop di Qatar Airways tra Doha e Sofia è una testimonianza sia della forte domanda che del nostro profondo impegno nei confronti della Bulgaria. Questi voli non-stop offrono ai bulgari una scelta superiore per sperimentare le oltre 140 destinazioni verso cui voliamo in tutto il mondo tramite il miglior aeroporto del mondo, l’Hamad International Airport. Sia che visitino il Medio Oriente per affari o si godano una vacanza alle Maldive, alle Seychelles o in Tanzania, i nostri stimati passeggeri possono fare affidamento su Qatar Airways per offrire un’esperienza di viaggio a cinque stelle indimenticabile, con il più alto livello possibile di standard di salute e sicurezza. Allo stesso tempo, il ripristino dei voli non-stop di Qatar Airways renderà ancora più facile per i viaggiatori di tutto il mondo visitare la Bulgaria, un paese davvero unico che ha qualcosa da offrire per tutti”.

Rossen Dimitrov, Chief Officer Customer Experience, Qatar Airways, ha dichiarato: “I bulgari e i viaggiatori internazionali allo stesso modo non possono aspettarsi altro che il meglio quando viaggiano sui voli non-stop ripristinati di Qatar Airways tra Doha e Sofia. La nostra esperienza cliente leader del settore continua ad essere riconosciuta per l’eccellenza che offriamo su ogni volo. Il servizio pluripremiato che ha valso a Qatar Airways il riconoscimento di compagnia aerea dell’anno da parte di Skytrax è fornito da un personale di volo e di cabina cosmopolita, tra cui cittadini bulgari che hanno una forte tradizione di servire la compagnia aerea, e non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri a bordo di questi voli non-stop recentemente ripristinati”.

Jesus Caballero, Sofia Airport’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Oggi è un giorno molto speciale per la ripresa dei voli non-stop di Qatar Airways tra Sofia e Doha. Questa rotta verso l’Hamad International Airport, offrirà ai passeggeri di Sofia Airport l’opportunità di viaggiare verso oltre 140 destinazioni attraenti. La nostra partnership con Qatar Airways aumenta la connettività aerea a vantaggio dei viaggiatori d’affari e del turismo. I visitatori da Doha possono esplorare le bellezze naturali e il patrimonio culturale di Sofia e della Bulgaria, con voli in coincidenza da Sofia verso le città balneari di Varna e Bourgas”.

Qatar Airways continua ad applicare la sua politica di prenotazione flessibile che offre modifiche illimitate a date e destinazioni di viaggio e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi per viaggi completati entro il 31 maggio 2022.

Sofia Flight Schedule: 4 volte a settimana non-stop (lunedì, giovedì, sabato, domenica).

Da Doha (DOH) a Sofia (SOF) QR227 – Partenza 09:15 – Arrivo 13:20.

Da Sofia (SOF) a Doha (DOH) QR228 – Partenza 16:05 – Arrivo 21:45.

Tutti gli orari locali.

Qatar Airways accoglie il ritorno dei servizi di volo pre-pandemia sulle sue rotte per Londra e Parigi

Inoltre, Qatar Airways informa che riprende la sua pre-pandemic in-flight dining experience sulle sue rotte verso Londra e Parigi, offrendo ancora una volta i servizi completamente personalizzati per cui la compagnia aerea è rinomata in tutto il mondo. Ai passeggeri in First e Business Class non verranno più offerti pasti su un vassoio da portata, ma il servizio di ristorazione seguirà il galateo fine-dining, dove le posate e le porcellane saranno presentate elegantemente.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’ultimo anno e mezzo è stato un periodo difficile per l’industria aeronautica, tuttavia siamo cresciuti più forti e siamo diventati più resilienti con il passare del tempo. Oggi siamo felici di segnare un nuovo capitolo che ci avvicina di un passo alla ripresa della pandemia. I passeggeri potranno ora usufruire ulteriormente dei servizi di volo di fama mondiale di Qatar Airways a bordo dei nostri voli tra Doha, Londra e Parigi con altre destinazioni da seguire”.

Dall’inizio della pandemia COVID-19 la compagnia aerea ha applicato rigorose misure aggiuntive di salute e sicurezza a bordo dei suoi voli nel tentativo di ridurre al minimo il contatto tra equipaggio e passeggeri. Nel servizio di Economy Class, i pasti e le posate venivano serviti sigillati come di consueto. I pasti di First e Business Class sono stati serviti coperti su un vassoio anziché su un tavolo apparecchiato. Qatar Airways ha anche introdotto carte menu monouso e salviette rinfrescanti sigillate durante questo periodo. Tutte le aree sociali, inclusa la lounge a bordo dell’aereo, sono state chiuse aderendo alle misure di distanziamento sociale, ma ora riapriranno per l’accesso ai passeggeri premium.

Con un continuo aumento della domanda di passeggeri e della capacità di volo attraverso la rete globale, Qatar Airways opera attualmente cinque voli giornalieri per Londra Heathrow (LHR) e tre voli giornalieri per Parigi Charles de Gaulle (CDG) su Boeing 777 e Airbus A380.

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze agli hub chiave, Qatar Airways offre maggior connettività ai passeggeri, rendendo facile per loro modificare le date del viaggio o la destinazione secondo necessità.

Qatar Airways celebra il Qatar National Day 2021

Qatar Airways celebra il Qatar National Day di quest’anno creando una serie di momenti speciali per i passeggeri, sia a bordo che nel suo hub Hamad International Airport (HIA). Il Qatar National Day commemora la fondazione dello Stato del Qatar il 18 dicembre 1878.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il Qatar National Day è un momento per riflettere sul successo della nazione e per celebrare la sua identità culturale unica. In qualità di vettore nazionale dello Stato del Qatar, celebriamo questo giorno estendendo la nostra gratitudine al nostro Paese. Siamo orgogliosi di portare il nome ‘Qatar’ in tutto il mondo e le nostre celebrazioni sono un riflesso dell’orgoglio per la nostra identità, incarnando i valori, lo spirito e la visione della nazione”.

I passeggeri di First e Business Class riceveranno un benvenuto con una bevanda rinfrescante creata per questa occasione: uno speciale drink “Berries Fizz”, piacevolmente accompagnato da un menu su misura appositamente progettato, con una gamma di dolci ispirata al National Day. Ai passeggeri verrà inoltre consegnata una scatola di cioccolato Läderach per commemorare e celebrare le festività di quest’anno.

La cabina Economy Class sarà vestita con fodere per poggiatesta a tema Qatar National Day e i passeggeri potranno selezionare la loro preferenza del pasto da un menu digitale su misura, con una gamma di piatti ispirati alla cucina del Qatar.

Inoltre, i passeggeri che volano con la compagnia aerea durante il Qatar National Day potranno usufruire del Super Wi-Fi gratuito per tutta la durata dei loro voli in tutte le classi di cabina.

Le celebrazioni del Qatar National Day continuano fino all’Al Safwa First Class Lounge e all’Al Mourjan Business Lounge di HIA, con uno speciale menu e cocktail analcolici d’autore.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)