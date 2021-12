Delta torna a volare in Svezia nell’estate 2022

Delta Air Lines tornerà in Svezia nell’estate 2022, con un servizio giornaliero non-stop da New York-JFK. I clienti che volano verso la capitale, Stoccolma, potranno usufruire di una scelta più ampia di cabin experience, inclusa la business class Delta One. Per la prima volta sarà disponibile anche Delta Premium Select, la cabina premium economy della compagnia aerea, che offre sedili più grandi con più spazio per le gambe.

I voli inizieranno il 1° giugno e offriranno collegamenti da tutti gli Stati Uniti presso l’hub JFK di Delta. Delta ha ricostruito la sua rete dalla riapertura dei confini internazionali all’inizio di quest’anno. Con l’aggiunta di Stoccolma alla sua 2022 route map, Delta aumenterà di oltre il 100% la capacità sulle rotte europee il prossimo anno rispetto all’estate 2021. In totale, Delta prevede di operare fino a 70 voli giornalieri verso 21 destinazioni in Europa da 10 aeroporti negli Stati Uniti la prossima estate.

“Da quando gli Stati Uniti hanno riaperto ai visitatori internazionali il mese scorso, abbiamo assistito a un aumento della domanda di viaggi con molti che stanno già pianificando le vacanze estive del 2022”, ha affermato Nicolas Ferri, Delta’s Vice President – EMEAI. “Non vediamo l’ora di riportare il nostro servizio pluripremiato e la nuova esperienza di volo in Svezia, oltre a facilitare più viaggi e scambi tra le nostre nazioni attraverso questo servizio”.

“Il ritorno di Delta Air Lines a Stoccolma Arlanda con il suo servizio non-stop per New York è un altro segno di quanto sia forte il mercato svedese. La Svezia ha molti scambi con gli Stati Uniti e questa connessione è importante sia per i viaggiatori che amano New York che per il trasporto aereo di merci, ma non da ultimo per gli affari e il turismo svedesi”, afferma Elizabeth Axtelius, Director of Aviation Business at Swedavia.

I servizi Delta da Stoccolma sono operati in collaborazione con i partner di Delta Air France, KLM e Virgin Atlantic.

La Svezia e gli Stati Uniti investono più di 94 miliardi di dollari nelle rispettive economie, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. La Svezia è anche il tredicesimo più grande investitore negli Stati Uniti e uno dei maggiori investitori su base pro capite, con un investimento di 61,3 miliardi di dollari e il supporto di oltre 200.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

Delta ha mantenuto operazioni incentrate sulla sicurezza durante tutta la pandemia e continua ad evolvere i suoi livelli di protezione per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio più sicura. I clienti Delta possono rimanere aggiornati sui dettagli di ingresso per tutti i paesi con la Delta Discover Map e il suo Travel Planning Center.

I voli Delta tra Stoccolma e New York-JFK opereranno come segue:

DL204 – Partenza da New York-JFK alle 19:30 – Arrivo a Stoccolma alle 9:30 (giorno successivo).

DL205 – Partenza da Stoccolma alle 11:30 – Arrivo a New York-JFK alle 14:10.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)