Air Dolomiti rinnova il proprio sito istituzionale

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, rinnova la propria pagina web, proponendo un nuovo sito pensato innanzitutto per l’esperienza di navigazione e prenotazione da smartphone. A differenza dell’attuale portale il nuovo sito non sarà più soltanto responsive ma “mobile first” e avrà dunque il principale obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente, permettendo una fruizione ottimale da qualsiasi device.

Il portale avrà una nuova veste grafica che lo renderà intuitivo, lineare e veloce nella consultazione; il rinnovamento grafico e strutturale sarà soprattutto orientato ai servizi ovvero finalizzato ad agevolare le procedure di prenotazione, check- in e gestione delle prenotazioni.

“Abbiamo lavorato molto, con la collaborazione di tutti i reparti aziendali, per arrivare ad avere uno strumento nuovo, al passo coi tempi e facile da utilizzare. Il nostro intento è quello di supportare al massimo i nostri passeggeri fornendo informazioni chiare e mezzi che riducano al minimo il dispendio di tempo ed energie per effettuare una prenotazione o gestire il proprio percorso di imbarco. Come sempre cerchiamo di essere partner affidabili e al passo con i tempi e di offrire gli strumenti più consoni ad un’esperienza di volo serena e senza problemi”, commenta Alberto Casamatti, CEO, Direttore Generale Operazioni ed Accountable Manager della compagnia.

“Questo rinnovamento informatico era sicuramente un passaggio obbligato per noi, per rendere le operazioni di viaggio facili e velocemente accessibili dal proprio device: uno dei tanti passi che cerchiamo ogni giorno di compiere a beneficio dei nostri passeggeri. Voglio davvero ringraziare per questo importante traguardo, tutti gli uffici che hanno lavorato con entusiasmo alla creazione del nostro nuovo sito: è stato un lavoro impegnativo che ha richiesto non solo costanza ma anche attenzione e una collaborazione costante e fluida tra i reparti coinvolti”, afferma Paolo Sgaramella, Chief Commercial Officer della Compagnia.

La compagnia invita a visitare il nuovo sito su www.airdolomiti.it.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)