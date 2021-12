Volotea raggiunge a Palermo i 4 milioni di passeggeri trasportati

Volotea ha celebrato presso lo scalo di Palermo il traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati a livello locale. Un risultato importante, frutto della collaborazione nata 9 anni fa tra la low cost e lo scalo siciliano e dei continui investimenti del vettore in Sicilia.

Volotea, che proprio a Palermo ha una delle sue basi presso cui sono stati create più di 50 posizioni lavorative, nel 2021 ha operato a livello locale 17 rotte, pari a oltre 395.000 biglietti in vendita. Numeri che fanno ben sperare per la completa ripresa del settore aviation e che si allineano sempre più a quelli registrati durante gli anni pre-pandemia. Inoltre, dall’avvio delle sue attività, la compagnia ha macinato traguardi e, anno dopo anno, ha visto crescere la sua presenza presso lo scalo: sono più di 4,4 milioni i posti messi in vendita dal vettore dal 2012 e oltre 37.000 i voli operati. Successi che premiano la strategia del vettore di offrire collegamenti solitamente poco valorizzati dalle altre compagnie aeree.

“Tra Volotea e l’aeroporto di Palermo si è instaurata, nel corso degli anni, una perfetta sinergia e siamo davvero felici di festeggiare 4 milioni di passeggeri trasportati a livello locale”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Questo importante risultato premia la nostra strategia presso lo scalo siciliano: in questi 9 anni, abbiamo contribuito in modo significativo al miglioramento della connettività dell’isola con il resto del Paese, attraverso un’offerta di voli comodi e agevoli. Questo importante traguardo è frutto di una collaborazione ormai duratura con il management GESAP, che ha visto crescere significativamente il numero di destinazioni raggiungibili a bordo dei nostri aeromobili”.

“Volotea festeggia un ottimo risultato, che mette in risalto la storica collaborazione con l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo”, ha affermato Giovanni Scalia, Amministratore Delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano . “In questi nove anni di partnership commerciale, Volotea ha sempre confermato l’interesse verso il territorio palermitano, dove ha sviluppato una fitta rete di destinazioni”.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)