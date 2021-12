easyJet e Rolls-Royce collaborano alla futura ricerca sulla sostenibilità dell’aviazione

easyJet e Rolls-Royce hanno confermato che lavoreranno insieme alla ricerca di industry-wide sustainability solutions per commercial aircraft.

Lo studio, che inizierà nel gennaio 2022 e durerà fino a due anni, cercherà di esplorare alternative energy and power solutions, comprese low carbon and zero-emission technologies, e la loro applicazione per gli aerei. Lo studio includerà l’analisi di elementi più ampi dell’aviation energy and operational ecosystem, compresa la produzione di carburante, il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione.

La compagnia aerea e il produttore di motori leader a livello mondiale stanno lavorando insieme per sviluppare ulteriormente la conoscenza di questi argomenti, in relazione a electrical and hydrogen-based power systems.

Per ulteriori approfondimenti e comprensione, entrambe le società intendono coinvolgere un’ampia gamma di competenze, inclusi fornitori di energia, aeroporti e regolatori della sicurezza aerea.

David Morgan, Director of Flight Operations, easyJet, ha dichiarato: “easyJet rimane assolutamente impegnata nel volo sostenibile e in un futuro a zero emissioni. Sappiamo che la tecnologia è un fattore chiave per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione. Tecnologie dirompenti come electric and hydrogen propulsion mostrano un grande potenziale per le compagnie aeree a corto raggio come easyJet e non vediamo l’ora di collaborare con Rolls-Royce per supportare la maturazione di questa tecnologia il prima possibile”.

Jason Ash, Head of Product Development – Large Engines, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Sappiamo che i Sustainable Aviation Fuels forniscono già una drop-in solution e quindi avranno l’impatto più potente sulla decarbonizzazione dell’aviazione e sul raggiungimento di net zero entro il 2050. Ma vogliamo anche comprendere meglio altre forme di propulsione, energy and power e i loro potenziali benefici insieme alle sfide operative. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con easyJet per aumentare la nostra comprensione in queste aree”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – easyJet)