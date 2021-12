U.S. Navy e Boeing completano i primi Carrier Tests per l’MQ-25

La U.S. Navy e Boeing hanno manovrato con successo per la prima volta il Boeing-owned T1 test asset su una portaerei della U.S. Navy, un primo passo avanti per garantire che l’MQ-25 unmanned aerial refueler si integri perfettamente nelle carrier operations.

Durante una dimostrazione in corso a bordo della USS George H.W. Bush (CVN 77), i Navy flight deck directors – noti come “yellow shirts” – hanno usato segnali manuali standard per dirigere il T1 proprio come qualsiasi altro aereo basato sulla portaerei. Invece di un pilota a ricevere i comandi, tuttavia, c’era un Boeing MQ-25 Deck Handling Operator (DHO) proprio accanto alla “yellow shirt” che seguiva l’aereo, che utilizzava un nuovo handheld deck control device.

“Questo è un altro significativo passo avanti nella dimostrazione dell’integrazione di MQ-25 nei Carrier Air Wing sul ponte di volo delle portaerei della nostra flotta”, ha affermato il Capt. Chad Reed, Unmanned Carrier Aviation program manager. “Il successo di questo evento è una testimonianza del duro lavoro dei nostri ingegneri, tester, operatori e della stretta collaborazione tra Naval Air Force Atlantic e l’equipaggio a bordo di CVN 77″.

La dimostrazione aveva lo scopo di garantire che il design dell’MQ-25 si integrasse con successo nel carrier environment e di valutare la funzionalità, la capacità e le qualità di movimentazione del deck handling system, sia in condizioni diurne che notturne. Le manovre includevano il rullaggio sul ponte, il collegamento alla catapulta, lo sgombero dell’area di atterraggio e il parcheggio sul ponte.

“La Marina ha un processo rigoroso e consolidato per spostare gli aerei sulla portaerei. Il nostro obiettivo era garantire che l’MQ-25 si adattasse al processo senza modificarlo”, ha affermato Jim Young, MQ-25 chief engineer. “Dalla progettazione dell’aereo alla progettazione del sistema che lo sposta, il nostro team ha lavorato duramente per rendere l’MQ-25 adatto in ogni modo”.

Il DHO si è formato nel Boeing’s deck handling simulation lab a St. Louis, dove si è esercitato a inserire comandi da “yellow shirts” simulate nel dispositivo reale. Il controller portatile è un dispositivo semplice e facile da usare, progettato specificamente per una generazione di marinai che comprendono in modo nativo tale tecnologia portatile e hanno esperienza con i controller.

La deck handling demonstration ha seguito una campagna di flight test di due anni per il Boeing-owned T1 test asset, durante la quale i team di Boeing e della Marina hanno rifornito tre diversi velivoli imbarcati: un F/A-18 Super Hornet, un E-2D Hawkeye e un F-35C Lightning II.

“La Marina ci ha fornito due key performance parameters per il programma: il rifornimento aereo e l’integrazione sul ponte della portaerei”, ha affermato Dave Bujold, Boeing MQ-25 program director. “Abbiamo dimostrato che l’MQ-25 può soddisfare entrambi i requisiti e lo abbiamo fatto anni prima rispetto ai tradizionali programmi di acquisizione”.

