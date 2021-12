Il Gulfstream G700 chiude un anno di flight test sostenibili e di successo

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo Gulfstream G700 ha fatto grandi passi avanti nel suo flight test program e sta concludendo il 2021 con ulteriori risultati, incluso l’uso di sustainable aviation fuel (SAF) blend sull’83% dei G700 flights partiti dal Gulfstream Flight Test Center di Savannah. Gulfstream prevede che le consegne ai clienti del G700 inizieranno nel quarto trimestre del 2022.

“Portare questo fantastico aereo di fronte ai clienti è stato uno dei momenti salienti del 2021″, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Stiamo inoltre ulteriormente dimostrando il nostro impegno nei confronti del SAF utilizzando fuel blend il più possibile sui G700 test flights: cinque su sei test aircraft hanno utilizzato fuel blend su ogni volo. Non vediamo l’ora di costruire su questi successi nel 2022 e di raggiungere ancora più traguardi nel programma, man mano che ci avviciniamo alle consegne ai clienti”.

Il G700 ha stabilito city-pair records in tutti i suoi principali viaggi internazionali per le visualizzazioni dei clienti. A settembre, il fully outfitted production-test aircraft ha stabilito speed records da Savannah a Doha, Qatar; da Doha a Parigi; da Parigi di nuovo a Savannah. Il G700 ha quindi effettuato voli record da Houston, Texas, a Riyadh, Arabia Saudita, ed è tornato a tempo di record da Riyadh a Savannah. I city-pair flights sono stati effettuati utilizzando una combinazione di SAF e compensazioni di carbonio per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Oltre a mantenere un ruolo di leader del settore nell’utilizzo e nella promozione delle safety, ease and performance capabilities del SAF, Gulfstream supporta anche gli sforzi complessivi del settore per ridurre le emissioni di carbonio, fornendo SAF ai clienti ed essendo il primo business-aviation manufacturer a firmare il World Economic Forum’s Clean Skies for Tomorrow 2030 Ambition Statement. Ad oggi, Gulfstream ha acquistato più di 1,6 milioni di galloni di SAF blend per l’uso da parte dell’azienda e dei clienti.

