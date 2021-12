Embraer lancia il Software Specialization Program in partnership con UFPE

Embraer ha annunciato oggi una partnership con la Federal University of Pernambuco (UFPE) per creare un Software Specialization Program, un’area professionale in rapida espansione in Brasile e nel mondo. L’iniziativa mira ad accelerare la formazione di specialisti per lavorare nel settore aerospaziale.

Il programma sarà rivolto a professionisti in informatica, ingegneria e aree correlate provenienti da tutto il paese. Comprenderà neolaureati o con una certa esperienza che sono interessati al diploma universitario e all’opportunità di lavorare in Embraer allo sviluppo di sistemi intelligenti.

Diviso in tre moduli, il programma sarà strutturato in discipline teoriche di apprendimento a distanza e lezioni di persona presso le Embraer units per sviluppare il progetto finale. Il corso durerà nove mesi e i candidati possono scegliere di specializzarsi in “embedded software” o “digital technologies” al momento dell’iscrizione.

“La velocità delle trasformazioni digitali e la domanda globale di professionisti della tecnologia evidenziano la necessità strategica di sviluppare programmi educativi agili per attrarre e qualificare i giovani che desiderano combinare sviluppo personale e opportunità di carriera nell’ambiente stimolante offerto da Embraer”, afferma Carlos Alberto Griner, Vice President of Personnel, ESG, and Communications at Embraer. “Siamo molto entusiasti di avere UFPE come partner in questo programma, che accelererà la disponibilità di specialisti tecnologici nel settore, contribuirà alla costruzione del futuro di Embraer e genererà benefici per la società nel complesso”.

Oltre alla tradizione e alla qualità riconosciuta nell’istruzione superiore e nella ricerca scientifica, la vicinanza dell’UFPE al Digital Port, un centro di innovazione di eccellenza a Recife con operazioni nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nell’economia creativa, ha contribuito alla formazione della partnership, che espande le performance di Embraer nell’ecosistema dell’innovazione nazionale.

“Per l’UFPE Informatics Center, è strategico far parte di iniziative nelle tecnologie digitali che accelerano e formano una forza lavoro altamente qualificata per il mercato, e questa di Embraer è particolarmente importante. Sarà un vantaggio per questi professionisti avere un’esperienza faccia a faccia presso le unità Embraer mentre applicano le conoscenze in embedded software and data science acquisite in classi con professori IT specializzati”, afferma Veronica Teichrieb, Cooperation and Innovation coordinator at UFPE Informatics Center.

Embraer è un punto di riferimento nell’investimento nell’istruzione e nella creazione di modelli di accelerazione della conoscenza attraverso partnership didattiche, tutoraggio, corporate university e altri modi per promuovere una cultura dell’innovazione. Uno dei suoi progetti formativi più importanti è il master in ingegneria aeronautica, che, in collaborazione con il Technological Institute of Aeronautics (ITA), ha formato più di 1.600 professionisti in due decenni e diventa la porta principale per gli ingegneri che vogliono lavorare per la società.

Come gli altri programmi di reclutamento e formazione professionale di successo di Embraer, la visione è che il Software Specialization Program fornisca all’azienda professionisti più altamente qualificati in linea con le future strategie di crescita aziendale.

Maggiori informazioni sul processo di selezione nazionale e sul programma delle attività in collaborazione con l’UFPE saranno annunciate all’inizio del 2022.

(Ufficio Stampa Embraer)