Volotea compenserà il 25% delle sue emissioni di carbonio entro il 2025. La compagnia, come membro di A4E (Airlines for Europe), conferma il suo impegno nel perseguire l’obiettivo dell’UE di raggiungere la decarbonizzazione del trasporto aereo entro il 2050.

Dal 2021, Volotea compenserà volontariamente il 5% delle sue emissioni totali di CO2 nell’atmosfera e aumenterà la percentuale di compensazione di carbonio del 5% ogni anno, fino a raggiungere il 25% della sua impronta di carbonio nel 2025.

In linea con questo obiettivo, la compagnia aerea ha firmato un accordo con VINCI Airports, il principale operatore aeroportuale del mondo, che le permetterà di unirsi al suo programma certificato di assorbimento forestale di carbonio, che sarà sviluppato nelle aree di influenza diretta di entrambe le aziende e in sinergia con enti e organizzazioni locali.

“Siamo molto lieti di annunciare oggi l’impegno che abbiamo preso come azienda per compensare le nostre emissioni di carbonio”, ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. “Da quando abbiamo iniziato a volare abbiamo lavorato per ridurre il più possibile le nostre emissioni di CO2. Il nostro obiettivo è quello di crescere costantemente rispettando e avendo la massima cura dell’ambiente. Per questo motivo, non abbiamo mai smesso di investire in progetti e iniziative volte a rendere l’aviazione sempre più sostenibile. La decisione di compensare le nostre emissioni di carbonio del 25% entro il 2025 è un impegno fondamentale e uno dei tanti passi che sosterremo nell’ambito della sostenibilità”.

La compensazione dell’impronta di carbonio è un ulteriore step per Volotea che, con l’obiettivo di ottenere un’aviazione più pulita e rispettosa dell’ambiente, ha lavorato, fin dalla sua creazione, sul miglioramento dell’eco-efficienza delle sue rotte per ridurre il più possibile le emissioni derivanti dalle sue operazioni.

Questo impegno nella cura dell’ambiente ha portato Volotea a investire e partecipare negli ultimi anni a diversi progetti tecnologici di R&S&I, incentrati sullo sviluppo di motori elettrici e celle a idrogeno. Quest’anno ha anche fatto un passo importante completando la standardizzazione della sua flotta, inizialmente prevista per il 2023, e diventando una compagnia aerea al 100% Airbus. Questi aerei si caratterizzano per essere aerodinamicamente più efficienti, permettendo a Volotea di ridurre significativamente la sua impronta di carbonio per passeggero.

Dall’inizio delle sue operazioni, nel 2012, Volotea ha implementato quasi 50 iniziative per ridurre il consumo di carburante dei suoi aerei che, insieme al passaggio della sua flotta ad Airbus, ha portato ad una riduzione di oltre il 41% delle sue emissioni per passeggero per km.

Volotea inizierà a introdurre i combustibili sostenibili a partire dal 2022 nei suoi aerei e collabora con i produttori e l’industria affinché questi combustibili (oggi di difficile accesso) possano essere sviluppati e generalizzati il più presto possibile.

