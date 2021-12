Airbus Helicopters: i Ministeri spagnoli della Difesa e dell’Interno ordinano 36 H135

Gli Spanish Ministries of Defence and Interior hanno ordinato 36 elicotteri Airbus H135. Questa firma avviene nell’ambito del piano di stimolo attivato dal governo spagnolo per sostenere l’industria. Il Ministero della Difesa riceverà 18 elicotteri per l’aviazione e la marina, mentre il Ministero dell’Interno riceverà 18 elicotteri per la Polizia di Stato e la Guardia Civil. Le consegne inizieranno il prossimo anno.

L’esercito spagnolo opera già una flotta di 16 elicotteri H135. Con questa acquisizione, questi saranno i primi H135 per l’Aeronautica Militare spagnola e il primo prodotto Airbus Helicopters per la Marina spagnola. Come già avvenuto per gli H135 acquisiti tempo fa dall’esercito, i nuovi velivoli per l’aeronautica e la marina andranno a sostituire i vecchi modelli di elicotteri attualmente utilizzati per l’addestramento avanzato dei piloti. La standardizzazione delle training fleets nelle tre forze armate creerà sinergie e porterà all’attuazione di nuove e più efficienti attività di addestramento e supporto.

“Insieme all’NH90, l’H135 sarà presente in tutti i rami delle forze armate spagnole, come esempio di armonizzazione e ricerca di sinergie nell’addestramento e nella manutenzione, come previsto dal nostro Helicopter Master Plan”, ha affermato l’Admiral Santiago González at DGAM. “Questa collaborazione tra i Ministeri dell’Interno e della Difesa è una pietra miliare importante nella razionalizzazione dei programmi da parte del governo spagnolo”.

Il Ministero dell’Interno dispone attualmente di una flotta di 31 elicotteri della famiglia H135 in servizio con National Police, Guardia Civil e Tráfico. I nuovi elicotteri consentiranno alla Policía e alla Guardia Civil di sostituire gli elicotteri BO105 in un’ampia gamma di missioni tra cui attività di contrasto, sorveglianza e soccorso.

“Siamo lieti di firmare il più grande contratto H135 nella storia di questo programma in Spagna, un partner chiave e uno dei più grandi operatori H135 a livello mondiale. Colgo l’occasione per dare il benvenuto alla Marina e all’Aeronautica spagnola come nuovi utenti di questo modello”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Le performance, la versatilità e la prontezza di volo dell’H135 sono state particolarmente apprezzate dagli operatori spagnoli”.

Il light, twin-engine H135 di Airbus è dotato delle più avanzate tecnologie disponibili, inclusa la suite avionica Helionix di Airbus Helicopters. Ci sono circa 1.350 elicotteri H135 gestiti da 300 operatori in 64 paesi. La flotta ha accumulato 6 milioni di ore di volo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Francisco Francés Torrontera – Airbus Helicopters)