JetBlue estende il London Heathrow Schedule fino a ottobre 2022

JetBlue ha annunciato che estenderà il suo transatlantic schedule per i voli tra il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e London Heathrow Airport (LHR), fino a ottobre 2022.

“JetBlue è stata inizialmente accolta a Heathrow con slot temporanei resi disponibili per il servizio ridotto delle compagnie aeree più grandi durante la pandemia. Dal suo transatlantic launch di successo nell’agosto 2021, JetBlue ha lavorato con le autorità locali per garantire che possa continuare a effettuare la rotta, portando la tanto necessaria concorrenza”, afferma la compagnia.

“La risposta su entrambe le sponde dell’Atlantico è stata straordinariamente positiva ed è ormai ampiamente riconosciuto che perdere JetBlue su questa rotta sarebbe una grave battuta d’arresto per i viaggiatori che godono di tariffe basse e di un ottimo servizio”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Ci impegniamo a collaborare con le autorità di regolamentazione e con i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito per identificare un percorso per rimanere a Heathrow a lungo termine. C’è molto di più che possiamo fare mentre facciamo crescere questa rotta se ci viene permesso di rimanere e competere”.

“Siamo lieti che JetBlue estenda il suo schedule a Heathrow fino all’estate del prossimo anno”, ha affermato John Holland-Kaye, chief executive officer, Heathrow Airport. “Il servizio esclusivo di JetBlue e gli aerei a basso consumo di carburante, combinati con il rapporto qualità-prezzo che Heathrow offre ai clienti, sono la combinazione perfetta per cambiare il modo in cui le persone pensano ai viaggi transatlantici. Una maggiore concorrenza e scelta tra le compagnie aeree offre un valore ancora migliore per i passeggeri a Heathrow, motivo per cui continueremo a supportare il futuro a lungo termine di JetBlue nell’hub aeroportuale del Regno Unito”.

L’extended transatlantic schedule di JetBlue è in vendita fino al 31 ottobre 2022.

Orario tra New York (JFK) e Londra Heathrow (LHR)

JFK – LHR Flight #007 – 21:38 – 10:05 (+1)

LHR – JFK Flight #20 – 14:00 – 17:08

Oltre all’extended 2022 schedule a Heathrow, la compagnia aerea continuerà a operare il suo servizio giornaliero tra New York-JFK e London Gatwick Airport (LGW) (leggi anche qui) e rimane impegnata a lanciare il servizio tra Boston Logan International Airport (BOS) e Londra nell’estate 2022.

“Tutti i voli JetBlue tra New York e Londra sono operati utilizzando l’Airbus A321LR, che offre il range di un wide-body con l’economia di un single-aisle aircraft, consentendo a JetBlue di competere efficacemente, con un servizio pluripremiato e tariffe basse”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: Business Wire – JetBlue)