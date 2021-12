News Brevi – 27.12.2021

OBBLIGO DI MASCHERINE FFP2 A BORDO DEGLI AEREI – In base al nuovo DL del 24 dicembre 2021, n. 221, dal 25 dicembre 2021 sono in vigore le norme per l’obbligo di mascherina all’aperto e l’obbligo di mascherine tipo FFP2 a bordo di tutti i mezzi di trasporto, aeromobili compresi.

DELTA: IL METEO INVERNALE E LA VARIANTE OMICRON CONTINUANO A INFLUENZARE I VOLI – Il clima invernale in alcune parti degli Stati Uniti e la variante omicron hanno continuato a influenzare il programma dei voli del fine settimana festivo di Delta. Dei 4.155 total mainline and connection flights programmati domenica 26 dicembre, la compagnia aerea ne ha cancellati 161, con circa 40 cancellazioni in più previste per la giornata, meno cancellazioni rispetto a quanto previsto il giorno prima. Delta prevede che lunedì potrebbero essere cancellati circa 40 voli. Sabato, giorno di Natale, la compagnia ha cancellato un totale di 375 mainline and connection flights. Delta ha cancellato 212 voli in totale venerdì, la vigilia di Natale. “I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo e a gestire la nuova prenotazione su Delta.com o sull’app Fly Delta. Gli aggiornamenti possono anche essere inviati direttamente a un dispositivo mobile o tramite e-mail. Ci scusiamo con i clienti per il ritardo nei loro piani di viaggio per le vacanze. Le persone di Delta stanno lavorando insieme 24 ore su 24 per reindirizzare e sostituire aeromobili ed equipaggi per portare i clienti dove devono essere nel modo più rapido e sicuro possibile. Quando ciò non è possibile, gli specialisti delle prenotazioni Delta sono coordinati con il nostro Centro operativo e assistenza clienti per ottenere l’imbarco sul prossimo volo disponibile”.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA LAMEZIA TERME A ROMA – Si è conclusa ieri la missione di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo un piccolo paziente di 10 anni per il quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese Ciaccio” all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il Falcon 900, decollato dall’aeroporto di Ciampino poco dopo le 13.00, è giunto all’aeroporto di Lamezia Terme dove, nel rispetto delle misure precauzionali connesse all’emergenza sanitaria Covid-19, ha effettuato l’imbarco del bambino e dell’equipe medica che ne ha curato l’assistenza sanitaria durante il volo. Il velivolo militare è atterrato a Roma Ciampino verso le 15.30, dove il piccolo paziente ha potuto continuare il suo viaggio di trasferimento verso l’ospedale pediatrico romano. Il volo salva vita, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per questo genere di necessità. Attraverso i suoi reparti di volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento ed in grado di operare anche in condizioni meteorologiche marginali per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46^ Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AER LINGUS: PROMOZIONE PER VOLARE IN IRLANDA – Aer Lingus informa: “Aer Lingus accoglie il nuovo anno annunciando la promozione di gennaio con sconti fino al 20% per volare in Irlanda. Inoltre, grazie all’offerta ‘Book with Confidence’, i clienti hanno la possibilità di modificare le date di viaggio quante volte lo desiderano secondo le proprie esigenze di pianificazione, in tutta serenità. La primavera del 2022 è il momento giusto per concedersi una pausa e vivere una vacanza indimenticabile in Irlanda immergendosi nella storia e nella cultura della città di Dublino, percorrendo le strade panoramiche lungo la Wild Atlantic Way, scoprendo baie idilliache e spiagge nascoste lungo la costa e immergendosi nella calda accoglienza irlandese. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa per la città di Dublino. Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio. Inoltre, Aer Lingus ha introdotto uno strumento interattivo online che consente ai clienti di cercare la propria destinazione e recuperare informazioni di viaggio aggiornate e personalizzate in base al proprio caso specifico, tra cui lo stato di vaccinazione, il viaggio di ritorno e gli interscambi”.