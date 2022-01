easyJet: sconti fino al 25% su 310.000 posti disponibili da e per l’Italia

easyJet informa: “Per celebrare l’inizio del nuovo anno easyJet mette a disposizione 310.000 posti disponibili su voli da e per l’Italia a tariffe scontate fino al 25%. Da oggi e fino a martedì 18 gennaio 2022, sarà possibile prenotare il prossimo viaggio in partenza dal 25 gennaio al 30 settembre 2022 lasciandosi ispirare dalle oltre 250 destinazioni del network easyJet raggiungibili dall’Italia.

Per chi non vede l’ora di lasciarsi conquistare dal fascino delle più belle capitali europee, è arrivato il momento di partire da Milano Malpensa, alla volta di Atene, Lisbona, Barcellona, Praga o Amsterdam, quest’ultima raggiungibile, insieme a Parigi Orly, anche da Milano Linate. Lo scalo olandese, così come Parigi, Berlino e Londra, sono collegati anche con l’Aeroporto Internazionale di Napoli. Inoltre, per tutti coloro che guardano già alle vacanze estive, o che non riescono a fare a meno del mare neanche nei mesi più freddi, con easyJet è possibile volare da Milano Malpensa verso le isole di Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife – quest’ultima raggiungibile anche dalla base di Napoli – oltre che verso le mete esotiche di Tel Aviv e Sharm-el Sheikh. E infine, per gli amanti delle bellezze nostrane, le città di Catania, Palermo e Bari, sono solo a qualche decina di minuti di volo da Milano Malpensa, il principale hub di easyJet in Europa continentale.

Che sia per weekend fuori porta, ponti primaverili o anche estate 2022, con la promozione easyJet è di nuovo possibile ritrovare l’emozione di viaggiare a una tariffa molto conveniente e con la serenità di poter modificare i propri piani di viaggio se necessario. Tutti i clienti che prenotano voli con easyJet beneficiano infatti di politiche di prenotazione flessibili, leader nel settore, come la “Garanzia Flex”, che consente ai viaggiatori di modificare il proprio volo senza incorrere in alcuna penale, fino a due ore prima della partenza”.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet: app, sito e GDS fino al 18 gennaio 2022.

(Ufficio Stampa easyJet)