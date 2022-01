Norvegia: l’F-35 assume la QRA Mission dall’F-16

Giovedì 6 gennaio 2022 è stata una giornata storica per la Royal Norwegian Air Force. In questo giorno, i nuovi F-35 norvegesi hanno assunto ufficialmente la QRA (Quick Reaction Alert) mission, ponendo fine alla missione di 42 anni della flotta F-16 al servizio della Norvegia e della NATO.

Il trasferimento formale dell’autorità dall’F-16 all’F-35 è avvenuto presso la base aerea di Evenes, nel nord della Norvegia, alle 11:45 di giovedì 6 gennaio 2022.

A causa delle abbondanti nevicate e della scarsa visibilità, il programma originale è stato accorciato. Tuttavia, l’evento è stato una pietra miliare storica per le forze armate norvegesi e la Royal Norwegian Air Force.

“L’F-35 ha ora ricevuto il testimone dall’F-16, continuando a mantenere una guardia costante. Sento un grande orgoglio oggi. L’introduzione dei nuovi fighter jets è stata un grande successo, grazie al nostro personale e ai partner appassionati e di talento”, afferma il Major General Rolf Folland, Chief of the Royal Norwegian Air Force.

Negli ultimi decenni, la flotta norvegese di F-16 ha effettuato Quick Reaction Alert (QRA) per conto della NATO dalla base aerea di Bodø, nel nord della Norvegia. Ora, gli F-35 gestiscono questa missione dalla base aerea di Evenes un po’ più a nord. Evenes è attualmente in fase di sviluppo per ospitare sia gli F-35 che la prossima flotta di P-8 Poseidon Maritime Patrolling Aircraft.

La Norvegia conduce QRA mission per conto della NATO. Ciò significa che la Norvegia ha continuamente fighter jets in standby in ogni momento.

Nel 1980 la Norvegia ha iniziato a operare la sua F-16 fleet e questa flotta è ora in pensione. Negli anni 2010 la Norvegia ha deciso di sostituire la flotta F-16 con una flotta di 52 nuovi F-35A. Nel 2015 il personale norvegese, composto da piloti e tecnici, è arrivato alla Luke Air Force Base in Arizona, USA, per l’addestramento.

Il primo Norwegian F-35 ha toccato il suolo norvegese nel novembre 2017 presso la base aerea di Ørland, Norvegia centrale, con l’avvio di una serie di test e valutazioni operative. La flotta F-35 ha la sua base a Ørland, ma alcuni degli F-35 saranno basati a Evenes per condurre QRA mission. Gli F-35 hanno anche prestato servizio in due missioni internazionali: Iceland Air Policing nel 2020 e nel 2021.

La base aerea di Evenes si trova lungo il confine tra la contea di Nordland e la contea di Troms e Finnmark, nel nord della Norvegia. Evenes sarà la base più significativa dell’Air Force nel nord, fungendo da base complessa per l’F-35, oltre ad essere la base principale per la prossima flotta di P-8 Poseidon.

La Norwegian fleet di 52 F-35 sarà completa e pienamente operativa entro il 2025.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Norwegian MoD)